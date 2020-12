De Ana Obregón al rey Juan Carlos: Se cierra el año más negro del panorama VIP

El 2020 ha sido, sin lugar a dudas, un año negro por culpa de la pandemia global provocada por la COVID-19. Una nueva enfermedad que ha arrasado todo el mundo. A fecha 11 de diciembre las cifras eran escalofriantes: 1’56 millones de personas perdían la vida víctimas del coronavirus. Sin embargo, esta nueva enfermedad no ha sido la única desgracia que ha puesto en jaque la buena marcha de un año que ya muchos califican como negro. En el universo celeb ha sido testigo de los duros envites que muchos de sus protagonistas han sufrido en los 12 meses más complicados de su vida. Ana Obregón, Paz padilla, Isabel Pantoja o el mismismo rey Juan Carlos recordarán este año como el mas negro de sus vidas. El drama se ha cebado con algunos de los grandes personajes de la crónica social de nuestro país como es el caso de Anita que despidió su apellido de fantástica debido a la triste muerte de su hijo, Álex o de otra madre, Isabel Pantoja quien rompía relaciones con su pequeño del alma después de que éste le reclamara a su madre un patrimonio que, según el Dj le pertenecía y del que la tonadillera hizo presuntamente un mal uso. Recordamos, uno por uno, los personajes que han sido noticia durante este año por culpa de su particular drama.

Ana Obregón

El 13 de mayo de 2020 se apagaba la vida de Ana Obregón, como ella misma confirmaba en sus redes sociales. El hombre de su vida, su hijo Álex Lequio fallecía víctima de un cáncer contra el que estuvo luchando durante dos años. Desde entonces, la que fuera reina de la televisión en los años 90 hacía partícipes a sus seguidores del drama en el que se había convertido su vida. Sin salir apenas de casa y tratando de pasar lo más desapercibida posible, Ana sigue curando una herida que probablemente no cicatrizará nunca. A pesar de su gran dolor, Obregón confirmaba hace apenas un mes, que sería la encargada de presentar las Campanadas de TVE junto a Anne Igartiburu. Un renacer que mantendrá a toda España pendientes de su televisor gracias a la empatía que la actriz ha hecho nacer entre todos sus admiradores.

Paz Padilla

La popular presentadora de ‘Sálvame’ Diario ha sido, por desgracia, otra de las grandes protagonistas de la actualidad más triste al cerrar este año. Nada más comenzar el 2020, en concreto en el mes de febrero, Paz se despedía de uno de los apoyos más grandes de su vida, su madre Dolores. Un duro golpe al que le seguiría el más difícil de los trances de su vida. Solo cuatro meses después, en julio, fallecía el hombre de la vida de Paz, su marido Antonio Vidal, a los 53 años de edad víctima de un cáncer. Este último revés provocó que la actriz necesitara pasar una temporada alejada de los focos durante varios meses. El 9 de septiembre Padilla regresaba al plató de Sálvame agradeciendo a sus compañeros, amigos, familiares y miles de admiradores el gran apoyo que había sentido en el que ha sido, sin duda, el año más duro de su vida y mandando un mensaje de positivismo y alegría más allá de la desgracia.

Tamara Falcó

Aunque la hija de Isabel Preysler despedirá el 2020 con un corazón latiendo fuerte, tras conocerse su noviazgo con el diseñador industrial Íñigo Onieva y convertida en la nueva flamante marquesa de Griñón, este año ha sido un año muy triste para la reina VIP de los fogones ya que perdía a su referente de vida, su padre Carlos Falcó víctima de la COVID-19. Un adiós repentino y, más triste aún si cabe, ya que Tamara no pudo estar cerca de su padre en sus últimos días. Este no fue el único revés para Tamara. Solo siete meses después del adiós a su padre, moría su tío Fernando Falcó, marqués de Cubas, víctima también del coronavirus..

Sin Jarabe de Palo

El 2020 también ha sido un año de grandes pérdidas como la de Pau Donés, cantautor y líder de la banda Jarabe de Palo. Después de un lustro de feroz lucha contra el cáncer de colón que le fue diagnosticado en 2015 y que logró vencer tres años antes de la recaída que finalmente le costó la vida. Aunque muchos conocían de su enfermedad nadie esperaba que su adiós definitivo llegara en pleno pico de la primera ola de la COVID-19.

Isabel Pantoja

La tonadillera Isabel Pantoja no ha sufrido ninguna triste pérdida en su hogar , pero sí la ruptura más fuerte que ha vivido desde que se quedara viuda. Su hijo, Kiko Rivera, rompía definitivamente relaciones con ella después de confesar que padecía una fuerte depresión y no verse apoyado por su madre. El DJ, que comenzó a no sentirse lo suficientemente apoyado por su madre, hacía un impactante descubrimiento en Cantora en pleno distanciamiento con su madre. Kiko encontraba los enseres personales de su padre, que Isabel aseguro le habían sido robadas y que no quería devolver a Francisco y Cayetano Rivera, y descubría ciertos movimientos irregulares, por parte de su madre, sobre las propiedades y el patrimonio que, según sigue aseverando Kiko, le corresponderían según el testamento de su progenitor. Una lucha encarnizada por la ‘Herencia Envenenada de Cantora’ que ha provocado que Pantoja se encierre a cal y canto en la finca que y su hijo, tras unirse públicamente a su familia paterna, no quiera saber nada de ella. Si a esto le unimos el delicado estado de salud de Doña Ana, madre de Isabel, que empeora con los años. Las uvas de la tonadillera prometen ser este año más amargas que nunca.

El rey Juan Carlos

Si ha existido un año especialmente difícil para una celebridad ha sido, sin duda, para el VIP entre los VIPS, el rey Juan Carlos. El Emérito se marchaba de España el pasado 3 de agosto después de que fuera puesta en entredicho su integridad como Jefe del Estado por el escándalo de sus cuentas en Suiza, desvelado por Ok Diario. Cuatro meses después y tras varios intentos fallidos de regreso a Zarzuela , Don Juan Carlos pagaba a Hacienda 678.393,72 euros con el fin de regularizar su situación fiscal y tratar de allanar su regreso a España. Una convulsa vuelta a la que se suma la investigación al exMonarca por el uso de las tarjetas opacas en las que se habrían visto envueltas también sus hijas y dos de sus nietos, Victoria Federica y Froilan de Marichalar. ¿Veremos finalmente a Don Juan Carlos pisar suelo español?