De cuadros, el estampado que sigue triunfando | Moda

Hay muchos tipos de estampados, pero los cuadros siguen y se alzan nuevamente como tendencia esta temporada. Lo vemos en abrigos, vestidos, cazadoras y gabardinas, la prenda estrella del otoño. No es fácil de combinar pero lo podemos llevar por si solo y ofrecemos una explosiva imagen. ¿Cómo llevarlo, con qué, en qué colores?

Bufandas, vestidos, pantalones e incluso zapatos, los cuadros se llevan y no lo puedes negar, ¿te apuntas a este dilema geométrico en el vestir?

Cuadros escoceses

Esta moda no es nada nueva. Viene de diversos estilos y países. Si nos referimos a los tradicionales cuadros escoceses los vemos en muchas prendas porque siguen.

En gorras y foulards quedan estupendamente y hasta se pueden combinar entre ellos. Del mismo modo sucede en faldas, pues todos recordamos las faldas escocesas y sus particulares cuadros que quedan muy bien cuando nos las podemos en forma de shorts y de faldas cortas.

Cuadros Vichy

Es algo que lleva mucho tiempo en el mercado y que es símbolo de elegancia. En este caso hablamos de un cuadro muy particular, un estampado que tiene su origen en la ciudad francesa del mismo nombre. Combina con blancos y negros pero mejor no sumar más cuadros a este look si no estamos sobrecargando. La elegancia es suprema y lo podemos combinar con bolsos y pañuelos a juego.

Trajes chaqueta

Si queremos un look serio y elegante, entonces haremos uso de los trajes a cuadro. Y esto sirve tanto para hombre como mujer. En este caso, va bien pantalón o bien con falda. En el interior hay camisas o blusas negras o blancas. O bien de un color similar al cuadro del traje chaqueta.

Camisas de cuadros

Fueron top durante el grounge de los 90 pero nunca se han ido. Sigue y de qué manera porque siempre hay una prenda de este estilo en todas las tiendas y en cada temporada. Aporta un estilo más bien informal que puedes llevar con ese jeans que tan bien te sienta.

En los pies

Los cuadros también pueden llevarse en los pies. Tanto en deportivas como en botas. Quedan perfectas en botas de agua porque dan un aire elegante y distinto. El día de lluvia puedes ir con tales botas de agua y chaqueta a juego. O bien con un negro elegante de arriba abajo y la botas para dar ese punto distinto y sorprendente. Así es una prenda que se ve mucho más.

Anoraks de doble cara

Durante algunas temporadas hemos visto como los anoraks se daban la vuelta y podríamos tener dos en uno. Por una cara liso y por otra en forma de estampado siendo el cuadro uno de los más característicos.

Bufandas

Los accesorios con este estampado aportan mucha elegancia. En bufandas adornan nuestro look y son la prenda que necesitamos en la época otoñal.

Como vemos, todavía hay larga vida para los cuadros, así que ya puedes tenerlos en cuenta para esta y otras temporadas en tu armario.