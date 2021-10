De la Reina Letizia a Charlene de Mónaco: 8 formas de llevar el cuero al estilo más royal

Hace algunos días, la Reina Letizia sorprendió en un acto oficial en Madrid rescatando de su armario un llamativo vestido negro de cuero de la firma & Other Stories. Un atrevido estilismo que la esposa de Felipe VI había estrenado en la inauguración de una de las ediciones de la Feria ARCO y que, a pesar de encontrarnos en el mes de septiembre, dejaba claro un cambio en el armario de la Reina.

Y es que con la llegada del otoño se hace imprescindible afrontar el cambio de armario para adaptar nuestros looks a las temperaturas más bajas de esta época. Una temporada en la que el cuero es uno de los tejidos estrella en cualquier armario en esta época, incluido el de las royals.

Y es que, a pesar de que se trata de un tejido que, en principio podría parecer poco adecuado para el vestidor de una reina, una princesa o una duquesa, lo cierto es que las royals de la nueva generación han sabido adaptar con maestría esta tela a sus looks, no solo en sus actos privados, sino también en sus compromisos oficiales.

Desde la propia Reina Letizia hasta Carolina de Mónaco, el cuero se ha convertido en uno de los tejidos predilectos de las mujeres de la realeza en la temporada de otoño-invierno. No faltan las cazadoras para dar un aire desenfadado a cualquier estilismo, así como los pantalones o incluso los vestidos de líneas clásicas, pero con ese toque rockero que aporta este material. El negro sigue siendo el color por excelencia, pero cada vez ganan más terreno otras tonalidades, que van desde el burdeos al marrón.

De la misma manera que evolucionan las tendencias, también lo hacen los usos de los diferentes tejidos y los protocolos. Hay royals que han incluido el cuero en sus looks en su versión más clásica, como Carolina de Mónaco, mientras que otras se atreven con prendas de última moda, como es el caso de la propia Reina Letizia o de Máxima de Holanda que, tan pronto sorprenden con unos culottes en este material, como apuestan por vestidos de cuero o incluso leggins que resaltan su esbelta figura, en el caso de la esposa de Felipe VI.

Aunque son pocos los casos en los que las royals apuestan por un total look en cuero -doña Letizia es una de las únicas y además en su caso ha sido un acierto-, sí han sabido incorporar a sus estilismos prendas en este tejido que aportan un toque novedoso y distintivo. No te pierdas nuestra galería y encuentra inspiración en las royals para tus looks de otoño. Seguro que encuentras muchas ideas.