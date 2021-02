¿Debería Belén Esteban plantarle cara a Jorge Javier Vázquez?

El rojo y maricón, según él mismo se autodefinió, confirmaba esta semana su endiosamiento y se convirtió en un redicho profesor para criticar a Belén Esteban.

El rojo y maricón, según él mismo se autodefinió, confirmaba esta semana su endiosamiento y se convirtió en un redicho profesor para criticar a Belén Esteban. Todo comenzó cuando Vázquez le quiso enseñar una foto a Kiko Hernández y Belén vio que era suya.

«Yo no me cachondeo de fotos suyas ni se las enseño a nadie, sinceramente… Yo de ti no hago coñas y también me mandan fotos. Te las puedo enseñar a ti, pero no se las enseñaría a mis compañeros» decía ella con toda la educación del mundo.

El subido de tono respondía que «Ahora que tú salgas diciendo que tienes fotografías mías me da cuenta del nivel de persona que eres. Porque yo eso jamás te lo hubiera dicho a ti», le espetaba Jorge Javier. Te estoy diciendo de manera clara ‘perdón’ y no eres capaz de aceptar la disculpa. ¿Y encima dices que tienes fotografías? Mira, tía… ¡Paso! Ahora sí que yo digo que paso y que me has demostrado cómo eres».

Remató con un «y ahora llora que el llanto da muy bien en cámara». Antiguamente, le habría mandado ponerse de cara a la pared con dos libros en la mano. Lo que no entendemos es que Belén Esteban, que tiene dinero para irse a su casa a disfrutar de la vida, se tenga que tragar semejante sapo proveniente de una persona sin escrúpulos que maneja a la gente para que haga de bufón. Ella parece haberle pedido a San Judas ayuda en un nuevo conflicto del que nadie se atrevió a decir nada cuando sucedió. El miedo a Vázquez es tan atroz que pone en duda la profesionalidad, y la ética, de los colaboradores de Sálvame. Todos trabajamos por dinero, pero quizá alguien tenga que ponerle freno a la actitud de un tipo que, por cierto, ni lleva noticias, ni aporta absolutamente al programa.

Las humillaciones a María Patiño, Belén Esteban, Chelo García Cortés y similares ¿por qué no las comenta Geles? Ya se lo dijo Paz Padilla, todo lo que sube cae. Quizá, cuando este personaje desaparezca de la televisión sea posible olvidarnos de su sectarismo, su proselitismo y su hiprogresía. Crucemos los dedos para que así sea.

Curiosidades Televisión #Belén Esteban #Jorge-Javier-Vázquez