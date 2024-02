¿Debería Meghan Markle volver al Reino Unido?

Richard Fitzwilliams opina sobre qué debería hacer Meghan Markle respecto a un posible regreso al Reino Unido.

Richard Fitzwilliams opina sobre qué debería hacer Meghan Markle respecto a un posible regreso al Reino Unido. El experto real cree que las posibilidades de que la duquesa (y el duque) de Sussex regresen al Reino Unido con más frecuencia siguen siendo escasas. La duquesa hizo una aparición virtual en la clínica veterinaria Mayhew en el noroeste de Londres el miércoles para abrir la sala Oli Juste, que lleva el nombre del querido amigo y conductista canino Sr. Juste, que murió repentinamente en enero de 2022.

Pero el experto real le dijo a MailOnline que, a pesar de los informes, es poco probable que los Sussex reanuden tareas de alto nivel con la familia después de años de peleas públicas, y que cualquier visita al Reino Unido probablemente involucrará a Harry y Harry solo.

Fitzwilliams dijo: «La visita de Harry no fue poco sincera en términos de querer ver a su familia, pero está absolutamente fuera de discusión que puedan reanudar sus deberes reales mientras los miembros de la familia real no confían en ellos debido a la forma en que se han comportado. Parecen estar detrás de la idea de que podría haber algún tipo de actividad que Harry podría estar interesado en realizar durante este momento tan difícil para la familia real mientras el Rey está enfermo y Catherine aún se está recuperando».

«Sólo hipotéticamente, supongamos que la situación fuera tal que la familia real sintiera que les vendría bien un poco de ayuda si Harry, por una razón u otra, asumiera sus deberes: se convertiría en un circo extraño porque los medios de comunicación del mundo lo cubrirían. Harry volverá, estoy seguro, para ver a su padre. Eso es diferente. Ya sea que venga con Meghan, sería mejor no hacerlo» añadió.

Fitzwilliams agregó que si bien el regreso al trabajo real podría atraer a los Sussex, la brecha creada a través de lo que llamó los «tres grandes problemas» (la controvertida entrevista de Oprah de 2021, su serie de Netflix y las memorias de Harry, Spare) lo hacía improbable. «Es muy posible que estuvieran tanteando que él intervendría dadas las circunstancias. Pero considere lo extraño que sería», dijo.

«La cuestión es que hubo una ruptura total de la confianza entre la familia real y Harry y Meghan, ciertamente entre William y Harry. No hay manera de que se pueda confiar en él. La realeza tiene que actuar con dignidad y los Sussex, en mi opinión, no tienen mucha dignidad. Simplemente no es un asistente. Es posible que Harry haya estado pensando en ofrecer ayuda, pero si bien puede parecer útil en un nivel, reduciría las cosas a una farsa. ¿Cuál sería la reacción del público? La monarquía tiene que tener caché. Las Kardashian, y no las comparo directamente, no tienen caché. Tiene que haber una cantidad de eso para que la familia sea tomada en serio. No lo habría si Harry y Meghan regresaran. Es imposible».

«¿Qué pasa si Charles ve a sus nietos? ¿Qué pasa con Lily y Archie? Lo veremos con el tiempo. La situación es muy difícil y obviamente una cosa que no va a funcionar es cualquier cosa que reduzca la gravedad de la monarquía, la dignidad de la monarquía. Pero Harry está claramente preocupado por su padre y estará aquí nuevamente; cuándo y en qué circunstancias, eso es “vigilar este espacio”». De ti depende que conozcamos tu opinión al respecto de esta opinión.

