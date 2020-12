Decoración Navidad: Así es como debes aplicar el Feng Shui

La decoración navideña de este año no está libre del Feng Shui, esta disciplina milenaria que nos enseña a atraer las buenas energías con la colocación de los muebles y la decoración, entre otros aspectos claves. El Feng Shui es una ciencia que tiene como objetivo canalizar las energías de la mejor forma posible. Nuestra casa es un pequeño refugio en el que debemos pasar muchas horas durante estas fiestas, no hay mejor manera para mantener la fluidez de las energías que siguiendo sus consejos. Aunque este año algunos científicos occidentales quieren imponer las ventanas abiertas y la boca tapada, pero hay otros elementos que nos servirán para traer un poco de alegría y de paz a nuestra casa. Nuestra misión esta Navidad 2020 es disfrutar al máximo, ese Carpe Diem que popularizaron los romanos, no sabemos lo importante que es algo o alguien hasta que no lo perdemos. Para que puedas disfrutar y amplificar esa energía positiva que crearás en tu casa, toma nota de cómo aplicar el Feng shui a la decoración navideña.

Pasos para aplicar el Feng Shui a la decoración navideña

El color es importante para el Feng Shui. Los últimos años encontramos decoración navideña de varios colores distintos, aunque solo hay tres que nos ayudarán a canalizar correctamente las buenas vibraciones. El dorado es uno de los que mejor suerte trae según el Feng Shui, si queremos que el dinero llegue a nuestra casa, nada mejor que hacernos con decoración de este color. El rojo y el verde son también opciones aceptadas, pero más allá de estas tonalidades mejor no experimentar para poder empezar a atraer aquello que necesitamos. Según esta ciencia milenaria el rojo se corresponde al fuego y es un gran dinamizador de energía. Gracias a este color podremos amplificar todas esas emociones que seguro nacerán alrededor de una mesa.

El verde es el color de la salud. Este año este aspecto ha estado en la cuerda floja, nada mejor para poder mantener la buena salud que la decoración en verde. Es una buena manera de atraer la salud y de poder ayudar a que fluya en nuestra vida. Podemos preparar una corona de Navidad de un color verde intenso para que reciba a nuestros invitados o hacer un centro de mesa con este tono. Es una buena manera de dejar fluir esta energía imprescindible. Con tonos dorados o rojos conseguiremos amplificar esta sensación de bienestar.

El fuego debe estar presente. Para que aparezcan todos los elementos perfectamente equilibrados, podemos incluir unas velas o darle un poco de alegría a la casa encendiendo la chimenea, en caso de tenerla. Según el feng shui el fuego une y atrae a las personas. Es una forma de conseguir volver año tras año alrededor de una mesa o de un fuego que se convierte en fuente de atracción.

La madera estará presente en un árbol hecho de este material. Buscamos la madera del árbol para aportar este elemento imprescindible para el Feng Shui. El otro elemento que seguro que aparecerá estos días es el metal. Ayudaremos a conectar con la prosperidad y la abundancia, algo en estos tiempos de crisis en indispensable, a través de la decoración navideña. Si podemos buscar adornos de forma esférica de este material conseguiremos atraer hacia nosotros este poder que parece que se nos resiste.

Los 5 materiales del Feng Shui, la tierra, la madera, el agua, el metal y el fuego, estarán en la medida de lo posible presentes en la decoración navideña. Para que aparezca el agua, podemos poner una pequeña fuente que deje fluir las energías, si le damos unos toques navideños puede quedar perfectamente. También nos puede servir una pecera o elemento que aporte el ruido y el fluir del agua. Las tortugas por ejemplo son consideradas capaces de atraer la buena suerte. Puede ser un buen regalo de Navidad y de esta manera incorporaremos el agua al salón. La tierra puede estar presente de la mano de un bonsái que también puede ser árbol de navidad, es una opción para darle un aire especial a nuestro salón. Una decoración minimalista e igual de bonita que cualquier otra.

Esta Navidad 2020 nada mejor que empezar a prepararla con la mirada puesta a una serie de procesos clave. Empezando por una decoración que nos servirá para atraer la buena suerte, la riqueza, la salud y la prosperidad. Gracias a estos elementos vamos a conseguir que todo acabe de la mejor manera posible este 2020. Prepara tu casa para recibir visitas y disfrutar de los tuyos en estos días repletos de magia las buenas vibraciones deberán empezar a fluir de una forma que consiga desbloquear un año que ha estado marcado por las malas noticias que llegaban desde el exterior. El Feng Shui puede ayudarte a mejorar el ambiente que se respira en tu casa en estos días de mayor actividad.