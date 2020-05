Del gran apoyo de Ana Obregón en el peor momento de su vida a la despedida de Celia Vega-Penichet, prima de Álex Lequio

Ante la muerte de un hijo no hay consuelo posible, aunque es importante que la persona que se enfrenta a esta desgracia esté acompañada por seres queridos que le arropen y le ayuden a sobrellevar un dolor tan desgarrador. Así se encuentran Ana Obregón y Alessandro Lequio, que tienen que afrontar la muerte de su hijo Álex, fallecido el 13 de mayo de 2020 a los 27 años.

Álex Lequio con sus padres Alessandro Lequio y Ana Obregón en un evento

Además de tenerse el uno al otro y compartir el dolor por la pérdida de su hijo, Alessandro Lequio tiene una esposa, María Palacios, una hija junto a ella más otro vástago, Clemente Lequio, nacido de su matrimonio con Antonia Dell’Atte. Ana Obregón no tiene pareja, ni más hijos, pero luego no está sola.

Ana García Obregón tiene muchos amigos que la quieren, además de unos padres, hermanos y sobrinos que se van a encargar de que esté arropada. De hecho, sus hermanas Celia y Amalia han estado con ella. A pesar del estado de alarma, hay excepciones que permiten viajar, por lo que Celia y Amalia García Obregón dejaron Madrid y se trasladaron a Barcelona ante la gravedad del estado de su sobrino. Así, pudieron despedirse de él, igual que Carolina, pareja de Álex Lequio, que no se separo de él hasta el final.

Ana Obregón con sus padres, sus hermanas y su sobrina | Foto: Instagram

Aunque el funeral de Álex Lequio tendrá que ser reducido debido a las restricciones provocadas por la emergencia sanitaria, Ana Obregón ha podido tener cerca a algunos de sus seres queridos. Echará en falta a sus padres, a los que adora y que permanecen en Madrid, de donde no se pueden mover.

La despedida de Celia Vega-Penichet

Ana Obregón sabe que cuenta con el cariño de mucha gente, personas que la conocen y gente que no, pero que ha expresado su pésame por la muerte del único hijo de la actriz. Una de las despedidas públicas más desgarradoras ha sido la de una de sus sobrinas, Celia Vega-Penichet, que está rota de dolor por la muerte de su querido primo.

«Nunca había sentido tanto dolor. Nunca jamás habrá nadie como tú. Nunca he visto a alguien luchar tanto por vivir. Mi hermanito pequeño, mi alma gemela, mi cómplice y mi socio. Es raro, te acabas de ir pero siento tu energía conmigo como si estuvieras sentado a mi lado como todos esos viernes en tu casa. Te has ido demasiado pronto, teníamos muchos sueños y planes por hacer. Eternos 27 y eterno tú, porque tu huella ha quedado marcada para siempre en todas las personas que te conocían. Mi compañero de superación, de batallas, de aventuras, de conversaciones sobre filosofía, historia, economía, amor, dios, vida… Cómo me gustaba discutir contigo, argumentar y que nos sacáramos de nuestras casillas y de nuestras zonas de confort. De reírnos hasta llorar y de llorar juntos hasta quedarnos dormidos. Nuestras jams sessions, improvisando, yo con la guitarra cantando y tu rapeando como si fuéramos rockstars», señaló Celia Vega-Penichet en su cuenta de Instagram.

«Siempre bailamos a nuestro ritmo, fuera del sistema y lo seguiremos haciendo, porque tu energía me da fuerza y estés donde estés, se que me acompañarás para hacer todo lo que habíamos planeado. Quería agradecerte todos los recuerdos que tengo, no hay uno solo de ellos en el que piense y no pare de sonreír (a veces hasta me empiezo a reír sola y la gente me mira raro). Eres el más grande y ahora también eres eterno», finalizó, añadiendo imágenes con ese primo que era como un hermano para ella.