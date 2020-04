Del homenaje a Archie al que el Príncipe Harry y Meghan Markle se negaron a su rechazo a educarle como royal

De sobra es conocido que cuando nació Archie, el Príncipe Harry terminó de entender que solo podría proteger a su hijo, y por extensión también a Meghan Markle, si se alejaban de la Casa Real Británica. De todos modos, su primera idea no era irse del todo, sino combinar ciertos deberes reales con una vida alejada de la primera línea en la que no fueran perseguidos por los paparazzi ni atacados por cierta prensa y ganando su propio dinero. Finalmente, la salida sido total, por lo que su cambio de vida es radical.

Los Duques de Sussex presentando a su hijo Archie Harrison a la Reina Isabel, el Duque de Edimburgo y Doria Ragland

Sin embargo, pasara lo que pasara, los Duques de Sussex ya habían decidido que su hijo crecería lejos de las costumbres reales. A pesar de que en el sorprendente comunicado lanzado el 8 de enero de 2020 en el que anunciaron sus planes señalaron que el equilibrio geográfico que esperaban mantener entre Reino Unido y Norteamérica les «permitirá criar a nuestro hijo con una apreciación de la tradición real en la que nació», lo cierto es que no desean que la realeza impregne la existencia de su primogénito.

Así quedó de manifiesto cuando renunciaron a que Archie Harrison ostentara tratamiento de Alteza Real y dignidad de Príncipe de Sussex, lo que le correspondería en el momento en el que su abuelo fuera Rey, y que mientras tanto podría haber solucionado la Reina Isabel con una patente real. Tampoco quisieron que su vástago fuera conocido como Conde de Dumbarton, título subsidiario al Ducado de Sussex, ni tiene nombres vinculados a la tradición real. Pero hay más.

Archie Harrison Mountbatten-Windsor en su primer acto oficial en Sudáfrica

Cuando el Príncipe Harry entrevistó a la primatóloga Jane Goodall en Frogmore Cottage en verano de 2019 no solo le contó que tendría solo un hijo más con Meghan Markle, sino que querían que Archie Harrison se criara lejos de la pompa de la realeza en la que se crió él. Meses más tarde, Jane Goodall comentó a Daily Mail’s Weekend Magazine otro detalle que confirma todavía más esa necesidad de que Archie se aleje del ambiente royal. Cuando la Duquesa de Sussex entró con su bebé en la estancia en la que se encontraban el benjamín del Príncipe de Gales y la primatóloga, Goodall abrazó al pequeño, comentando que sería una de las primeras fuera de la familia en tener ese gesto. También provocó que el niño hiciera una especie de reverencia, ante lo que comentó: «Supongo que tendrá que aprender a hacer esto«, a lo que el Duque de Sussex respondió: «No, no va a crecer así«.

El homenaje que nunca fue

Por otro lado, se ha conocido que el Gobierno de Nueva Gales del Sur, uno de los estados que componen Australia, se puso en contacto con los Duques de Sussex porque querían bautizar con el nombre de Archie el avión bombardero 737 del Servicio de Bomberos Rural de Nueva Gales del Sur. Servicio de Bomberos Rural es un servicio de voluntarios que lucharon contra los incendios que asolaron Australia en 2019 y querían tener ese detalle con la pareja, que precisamente anunció que esperaban su primer hijo al inicio de su viaje oficial a Oceanía.

El Príncipe Harry y Meghan Markle con su hijo Archie Harrison el día de su bautizo

Sin embargo, la respuesta no fue la deseada. De acuerdo con The Telegraph, el Príncipe Harry y Meghan Markle contestaron dando las gracias por el amable ofrecimiento, pero se vieron obligados a rechazar el honor hacia su hijo debido a que no había entrado en la vida pública. Finalmente, el avión fue bautizado con el nombre de Marie Bashir, ex Gobiernadora de Nueva Gales del Sur.