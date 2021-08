Deluxe | Fabiola Martínez se abre en canal tras su separación con Bertín Osborne

Corría el pasado mes de enero cuando saltaba a la luz una noticia que parecía difícil de crecer, la separación de Bertín Osborne y Fabiola Martínez. Tras un consolidado matrimonio y dos hijos en común, el matrimonio decidía poner punto final a su historia de amor, de la mejor de las maneras y siempre pensando en lo mejor para los dos pequeños. Desde entonces, cada uno ha rehecho su vida por su lado, todavía no sentimentalmente, pero sí centrándose en sus propios proyectos. Mientras que el presentar ha seguido en la televisión, concretamente al frente de ‘Mi casa es la tuya’, donde ha deslizado algún que otro detalle sobre cómo se encuentra tras su divorcio, la venezolana ha vuelto a las aulas y, más recientemente, se ha mudado a un piso ubicado en el centro de Madrid.

Este sábado ha sido Fabiola quien ha roto su silencio de la mano de ‘Viernes Deluxe’, en el que, muy sincera, ha explicado cómo se siente y cuáles son sus próximos planes. Apenas unas horas antes, María Patiño adelantaba un sentimiento de la ex modelo, que había perdido su esencia, que se dedicó tanto a los demás y a la persona que estaba a su lado que se olvidó de ella misma. «Viene con la intención de recuperar lo que ha perdido», aseguraba la periodista.

Dicho y hecho. Pasadas las 22 de la noche, Fabiola Martínez ha hecho su aparición en el plató de ‘Viernes Deluxe’, que esta noche ha estado presentado por María Patiño. «Tras mi separación de Bertín Osborne, me he convertido en una mujer nueva», ha mostrado como adelantando el programa en uno de sus rótulos, avanzando que sería un día de emociones.

«Lo más difícil en una separación es tomar la decisión. Pero una vez que los dos estamos mejor… También echo de menos cosas, les pasa a los niños, me pasa a mí… Es un cambio, son muchos años. En lo que a mí respecta, en lo que veo, es que estamos mejor», ha comenzado diciendo. Sobre el momento en el que se dio cuenta de que ya no estaba enamorada de Bertín, ha dicho que se trataba «de muchos momentos». «Yo he estado muy enamorada, y sé que él también. Luchas por eso, te autoconvences… Pero llega un momento en el que son más las veces en las que estás replanteándote todo que disfrutando con la vida. Y cuando llegas a ese punto…».

En todo momento, ha querido dejar claro que el problema no era el cantante, si no ella misma. «No era yo. No estaba siendo yo. Me estaba traicionando. Deje de pensar en mis planes, en mi crecimiento con individuo, proyectos que no fueran comunes. Él nunca me obligó a nada, siempre me ha apoyado», ha explicado, para después afirmar que «en los últimos momentos con Bertín Osborne me sentía muy triste».

«Creo que me convertí en lo que yo quería que fuera. Y me equivoqué. Si hubiera seguido siento yo…», se ha reprochado y es que en estos momentos lo que intenta es recuperar su esencia.

«Al primero que se lo contamos fue a mi hijo Carlitos. La verdad es que me sorprendió muchísimo porque yo le dijo que íbamos a buscar ayuda profesional para llevarlo bien y él me dijo: ‘mamá, yo creo que la que necesita ayuda eres tú’. Me sorprendió la madurez con la que lo encajó todo. Aunque ha tenido momentos de bajón, le he dado su sitio y le he dicho que es normal que esté así… En estos casos mentir a los niños no es una alternativa».

«Con Kiko es más difícil porque no exterioriza tanto. Y cuando veía que Bertín no venía en días, se le veía más cabizbajo, pero se le pasaba cuando le veía», ha explicado sobre su hijo mayor. De hecho, ambos tienen claro que lo más importante ahora son sus hijos, «jamás le voy a poner problemas a Bertín para que vea a sus hijos», ha asegurado.

Una revolución en su vida

Tras sus separación, ha comenzado a hacer una gran cantidad de planes. «Me apunté un master, comencé a entrenar muchísimo… Me lesioné pero me sirvió para no darle muchas vueltas a la decisión». Y aunque sabe que el padre de sus hijos siempre estará ahí, ella decidió rechazar una cuantía económica que le quería pasar. «No quiero que mi relación con él esté solo basada en el agradecimiento. Sé que él va a estar ahí siempre, pero necesito sentirme autosuficiente. A mí una paguita… No es mi manera de ser».

Aunque todavía no han firmado los papeles del divorcio, ha sido firme al asegurar que «no hay ninguna posibilidad de reconciliación». Para mantenerse a ella y a sus hijos, Fabiola continúa con su trabajo de relaciones públicas.

Ya con los colaboradores en plató, Fabiola Martínez ha desvelado algo hasta la fecha desconocido, que su separación tuvo lugar varias semanas antes de su anuncio, concretamente a comienzos de enero. «Yo le propuse la separación a Bertín y me dijo: ‘vamos a esperar’. Respeté su decisión porque eran Navidades», ha contado y es que tras filtrarse la noticia, fue el presentador quien quiso que mandaran un comunicado en conjunto, algo que ella no quiso hacer en ese momento.

«Estoy abierta al amor, a lo que venga», ha asegurado sobre el futuro, tras mostrar el tatuaje de un corazón abierto que se ha hecho tras su separación. Y es que ha aprovechado su nueva soltería para cumplir su sueño de tatuarse, de hecho, se ha hecho otros dos, un par de estrellas pequeñas en representación a sus hijos, en la muñeca izquierda. Dos marcas que tendrá con ella para siempre y que simbolizan lo que más le importa: el amor y sus hijos.