Deluxe | Rocío Carrasco, rotunda contra Antonio David Flores: «Creo que le ha llegado su hora»

María Teresa Campos tiene muchos años de profesión a sus espaldas, pero esta noche seguro que la recuerda para siempre. Por primera vez, ha hablado ante las cámaras de una de las personas más importantes en su vida, Rocío Carrasco, a quien considera su tercera hija y quien está mostrándose al mundo en la serie documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. Sentada frente a Jorge Javier Vázquez en ‘Viernes Deluxe’, la veterana periodista ha hablado sobre la joven, lo que significa para ella y el cómo ha vivido la emisión de estos episodios.

Lo que quizás no se esperaba era recibir una llamada de la propia Rocío en mitad de su entrevista. «¡Hola! No voy a ser la única de traje rosa, ¡ya somos dos! Estás bellísima», le ha dicho la hija de ‘La más grande’ nada más descolgar el teléfono, haciendo referencia al bonito guiño que le ha hecho Teresa de la mano de su look. A continuación, tras varios halagos, y como si fuera ella la conductora del programa, Campos ha iniciado una entrevista -a la que se han sumado los colaboradores- en la que Rocío Carrasco no ha esquivado ninguna pregunta.

«Estoy en proceso de empezar una nueva vida y, si Dios quiere, la voy a vivir», ha comenzado diciendo la hija de ‘La más grande’, que ha aprovechado para agradecerle a Teresa «estar siempre» a su lado y ser su gran ayuda, «yo te quiero muchísimo», ha reconocido.

Rápidamente, la conversación ha derivado a la gran noticia de este viernes, la declaración de su hijo David ante el juez. «Hoy ha sido un día difícil, bastante difícil para mí. Porque se repite la historia. Tengo que ver cómo el ser pone a mi hijo en una tesitura horrorosa, que declare en contra de su madre sabiendo las capacidades que el niño puede tener. Ha sido un día bastante duro. En esa declaración he sido consciente por primera vez de muchas cosas que no sabía, de las que tenía desconocimiento. Yo no sé cómo pueden pasar determinadas cosas igual que no sé cómo se puede empadronar a un niño sin tener la autorización materna sabiendo que el niño es mi hijo y que yo no vivo en Málaga. No sé cómo el niño puede tener una prestación, que creo que es la palabra idónea, de 400 euros que va a una cuenta donde está él y donde está la mujer de su padre», ha señalado Rociíto.

A pesar de todo lo sucedido, aun mantiene la esperanza en que la situación se pueda enderezar: «cuando todo siga su curso y se sigan viendo las cosas, se entenderán muchas cosas que hoy no puedo contestar a nadie». Además, se ha mostrado muy triste cuando ha conocido que su hijo, que quiere hablar con ella, no puede hacerlo porque no tiene su número de teléfono.

Ha sido entonces cuando Rocío se ha mostrado contundente al afirmar que cree que el fin de su exmarido está cerca. «Creo que sí que ha llegado su hora. Tengo esa esperanza». Y aunque no lo ha podido afirmar con total contundencia, ha añadido algo a Jorge Javier, que le preguntaba si tenía alguna certeza: «te puedo decir que tengo la esperanza y que si me rascas un poco más, creo creer que estoy convencida de que así va a ser», ha sentenciado.