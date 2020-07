Demi Lovato anuncia boda con Max Ehrich tras varios meses de noviazgo

Empezaron a salir a primeros de año y desde el primer momento sabían que estaban hechos el uno para el otro. Tanto es así que, después de alrededor de seis meses juntos, él decidió dar el paso de hacerle ‘una encerrona’ para pedirle matrimonio al aterdecer mientras daban un paseo por la playa. Por supuesto, la cantante dijo que ‘sí’ sin pensarlo y rápidamente Demi Lovato y Max Ehrinch han gritado a los cuatro vientos que se han comprometido.

«Eres cada canción de amor, cada película, cada letra, cada poema, todo lo que podría soñar y una pareja en la vida. Las palabras no pueden expresar lo infinitamente enamorado que estoy de ti por siempre y para siempre. No puedo pasar otro segundo de mi tiempo en la Tierra sin el milagro de tenerte como esposa», ha escrito el intérprete en su cuenta de Instagram junto a las fotos del momento en el que preguntó a su chica si quería casarse con él.

Demi Lovato y Max Ehrich haciéndose un selfie besándose

Un escrito que ha terminado explicando que está «tan emocionado» que no sabe cómo describir los sentimientos que tiene: «Eres lo más bella por dentro y por fuera del mundo entero y no podía estar más agradecido de que Dios nos haya unido. Te amor mucho @ddlovato».

Demi: «Sabía que te amaba desde que te conocí»

Unas preciosas palabras que, por supuesto, fueron rápidamente contestadas por Demi Lovato que, junto a las fotografías tomadas por un fotógrafo que había citado allí el intérprete en las que presume del impresionante anillo de compromiso, ha escrito: «Cuando era una niña, mi padre biológico siempre me llamó su «pequeña pareja». Para mí tenía mucho sentido. Y hoy esa palabra tiene sentido nuevamente, pero hoy oficialmente voy a ser la compañera de otra persona«.

Y, por supuesto, tenía que hablar del muchísimo amor que siente hacia Max Ehrinch: «Sabía que te amaba desde el momento en que te conocí. Es algo que no puedo describir a nadie que no lo haya experimentado de primera mano, pero afortunadamente tú también lo estás. Nunca me he sentido tan incondicionalmente amada por alguien en mi vida (además de mis padres). Me haces querer ser la mejor versión de mí misma. Me siento honrada de aceptar tu mano. Estoy emocionada de comenzar una familia y una vida contigo. Te amor por siempre mi bebé. ¡Aquí está nuestro futuro!».