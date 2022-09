Demi Lovato anuncia que se retira de los escenarios al finalizar la gira actual

Demi Lovato ha decidido dejar de hacer giras y cuando termine la que ahora realiza se dedicará a otras cuestiones.

Demi Lovato ha decidido dejar de hacer giras y cuando termine la que ahora realiza se dedicará a otras cuestiones. La cantante anunció en una serie de publicaciones de stories en Instagram, eliminadas el martes, que la gira Holy Fvck será la última.

«Estoy tan jodidamente enferma que no puedo levantarme de la cama», escribió Lovato, de 30 años, encima de las fotos que parecen tomadas desde una habitación de hotel. «Ya no puedo hacer esto. Esta próxima gira será la última. Los amo y gracias chicos».

La cantante de “Sorry Not Sorry”, que usa los pronombres “ella/ella” y “ellos/ellos”, no compartió más detalles sobre los problemas de salud que enfrenta actualmente. Actualmente, Lovato está programada para estar de gira hasta el 6 de noviembre, cuando finalice la gira en Toyota Music Factory en Irving, TX. La exestrella de Disney aún no ha anunciado si seguirán tocando en su show en el Movistar Arena en Santiago, Chile, el martes por la noche.

Naturalmente, las últimas publicaciones de IG de Lovato generaron un gran revuelo en las redes sociales. «Demi Lovato significa todo el mundo para mí… pero siempre he tenido este sentimiento horrible cada vez que salen de gira, no es bueno para ellos ni mental ni físicamente», tuiteó un fan, y agregó que solo quieren que la cantante sea «feliz» y «que tenga salud». «Te amamos Demi, no estás sola. recuerda que tú y tu salud están por encima de todo», intervino un segundo fan, usando el hashtag, “#WeLoveYouDemi”.

«Creo que olvidamos el trauma por el que ha pasado Demi Lovato… olvidamos lo pesado que es el día a día para ellos… Me sorprendió cuando anunciaron una gira… todo lo que podría desear es que Demi sea feliz, difícil de leer pero mantiene a Demi saludable, eso es lo que importa», escribió otro usuario después de conocer la noticia.

Lovato ha tenido unos últimos años tumultuosos antes del lanzamiento de su octavo álbum de estudio y la gira mundial del mismo nombre. Después de una sobredosis casi fatal en 2018, que provocó que la cantante sufriera tres derrames cerebrales y un ataque al corazón, Lovato mantuvo un estilo de vida «sobrio de California» durante los años siguientes, lo que significa que todavía bebía alcohol y fumaba hierba con moderación.

Sin embargo, en diciembre de 2021, Lovato anunció que estar completamente sobria era «la única forma» de llevar un estilo de vida saludable mientras completaba tranquilamente otra temporada en rehabilitación.

Para celebrar el nuevo comienzo, la cantante les dijo a los fanáticos que creó su álbum más reciente completamente sobrio.

Y parece que la gira no es lo único que Lovato planea dejar atrás en este próximo capítulo de la vida.

El mes pasado, la cantante reveló en una entrevista con Alternative Press que no planea hacer más documentales sobre su vida.

«Honestamente, estoy realmente cansada de verme a mí misma, y ​​creo que otras personas probablemente también lo estén», dijo Lovato. «Y si no lo están, entonces pueden ver mis videos musicales». Ya veremos qué ocurre finalmente. ¿Qué opinas tú?

