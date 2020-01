Demi Lovato desvela cómo le contó a su familia que es género fluido: «Fue emocionante y hermoso»

Demi Lovato ha concedido una entrevista a la emisora SiriusXM en la que ha hablado de diferentes aspectos de su vida. La cantante, que se considera género fluido, ha contado cómo hablo sobre este tema con su familia. «Todavía estoy descubriendo cómo va esto. No les dije oficialmente a mis padres que podría estar también con una mujer hasta 2017. De hecho, fue muy emotivo, pero realmente hermoso», confesó la exchica Disney.

La de Albuquerque revela que tuvo que reunir mucha energía para la confesión y que se sintió realmente «abrumada». A pesar de que le costó tomar la decisión, Lovato asegura que el resultado fue muy positivo. «Mi madre estaba súper nerviosa pero decía que ella solo quería verme feliz y eso fue tan hermoso y sorprendente», cuenta.

La intérprete de ‘Give your heart a break’ no sabe todavía cómo será su futuro y en ningún momento ha descartado la maternidad. «No sé si voy a tener hijos este año o dentro de 10 años. No sé si lo haré con una pareja o sin ella, porque las mujeres no necesitan parejas«, dijo.

Demi Lovato muy emocionada en su actuación en los Premios Grammy 2020

Demi Lovato habla sobre su sobredosis

El pasado 24 de julio, la cantante Demi Lovato sufría una sobredosis que hacía temer por su vida. La actriz había confesado a penas un mes antes en el escenario y entre lágrimas que había vuelto a caer en sus adicciones. «Creo que a medida que pase el tiempo podré dar más detalles, pero fue un pensamiento general», dijo. «No sabíamos lo que iba a pasar. No sabíamos cuán saludable estaría cuando me fuera. Fue un momento aterrador en mi vida seguro».

Demi Lovato cantará el himno nacional en la Super Bowl 2020

La cantante hizo su regreso estelar a los escenarios en la ceremonia de los Grammy del pasado 26 de enero, cantando por primera vez en directo desde su recaída en 2018. Ahora será la encargada de cantar el himno nacional en la Super Bowl 2020. Lovato se une así a la lista prestigiosa de artistas que lo han interpretado anteriormente como Gladys Knight, Lady Gaga, Beyoncé y Whitney Houston, entre otras.