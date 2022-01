Demi Lovato vuelve a entrar en un centro de rehabilitación

Demi Lovato regresa a un centro de rehabilitación tres años después de su sobredosis. La cantante quiere coger las riendas de su vida.

Demi Lovato regresa a un centro de rehabilitación tres años después de su sobredosis. La cantante quiere coger las riendas de su vida. Curiosamente, el pasado mes de diciembre comentaba en su perfil de Instagram cómo se sentía.

«No creo que la filosofía California sober (evitar el alcohol y la marihuana) vaya conmigo. Creo que estar sobria incluye todo tipo de sustancias y es la única forma de conseguir el éxito».

Semanas más tarde se afeitaba la cabeza para afrontar 2022 con energías renovadas. La especulación sobre su salud ha sido alimentada en parte por Dallas Lovato, su hermana. Ella fue la que indicaba que «cuando por Navidad te regalan justo lo que deseabas…tu hermana». Demi le dio una sorpresa a Dallas que bien pudo ser un momento ideal para decidir sobre su futuro personal.

Demi ha comentado recientemente que «llamé a Charles Cook, la persona que me ayuda a superar las adicciones, y me di cuenta de que hay algo que no va bien. Por un lado, todo parece estar bien. Por otro, si vuelvo a consumir podría morir».

Demi pasó de inyectarse heroína y consumir meta a tener que pincharse para evitar el efecto de los opioides. «Me han puesto tanto Vivitrol que creo que durante años no voy a colocarme».

Consideramos esencial recordar que Lovato tenía un prometedor futuro por delante y que las drogas le han apartado violentamente del mismo. Sirva su ejemplo para los que hacen apología o parecen querer legalizar sustancias sin pensar en las consecuencias para la población.

