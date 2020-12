Descubre las mechas que son tendencia esta Navidad

Tanto la Navidad como la llegada del nuevo año son ocasiones ideales para hacer un cambio de look si es que hace tiempo que piensas en él. Este año las fiestas no solo se presentan como el cierre de una etapa y el comienzo de una nueva sino que será la oportunidad perfecta para ese reencuentro tan especial que has tenido que posponer durante meses. Y para cambiar de look nada mejor que las mechas, total tendencia esta Navidad.

Para prepararte para la ocasión ¡querrás estar más guapa que nunca y sentirte renovada! Pues está decidido: la peluquería te espera con los brazos abiertos justo a tiempo para que puedas estrenar nuevo look en Navidad pero… ¿ya sabes qué le vas a pedir?

Si tienes una ligera idea de lo que quieres pero todavía necesitas algo de inspiración para dar el paso, a continuación te explicamos las últimas tendencias en peluquería que lo han estado petando en diciembre ¡y que van a mantenerse por lo menos durante todo el primer trimestre de 2021!

Inspirados tanto en las famosas que más están triunfando en el cine como en la época navideña, los nuevos peinados en auge han conquistado las revistas de peluquería para que no te quedes sin ideas, así que sigue leyendo para descubrir el próximo cambio de look con el que empezarás el año ¡siendo tu mejor versión!

Tus reflejos serán los más apetecibles

Si eres morena o castaña y te gusta el color natural de tu pelo pero siempre has querido que tenga algo más de profundidad o iluminación estás de enhorabuena, porque las mechas más de moda están pensadas para tu tipo de melena, la lleves corta o larga. Como decíamos las tendencias vienen inspiradas en las protagonistas de nuestras series favoritas y en la Navidad.

Y es que una de las tendencias que más lo está petando se llama “Holiday Hair”, un nombre muy festivo para una técnica que consiste en conseguir un efecto tridimensional mezclando tres deliciosos colores: la galleta, el turrón y el color chocolate.

El resultado es una cascada de tonos acaramelados -siempre adaptados a la tonalidad inicial de nuestro cabello- que se consiguen gracias a una técnica muy concreta de aplicar los reflejos, de ese modo se consigue ese efecto tan deseado que nuestro pelo tiene en septiembre a la vuelta de las vacaciones, cuando todavía conserva esos reflejos del sol.

Pero esta no es la única tendencia en mechas de esta Navidad, parece que también empezaremos a ver muchas chicas con las llamadas “Mechas Melting”, que aunque suenan a chocolate fundido, hacen referencia a la técnica que permite difuminar y hacer una transición tonal perfecta mediante la aplicación estratégica de puntos de luz en la melena.

Por otro lado, si lo tuyo es el picante, también podrás optar por pedir, en vez de mechas claras, los matices cobrizos calificados como ‘el toque spicy’, hechos a partir de tonalidades rojizas en cualquiera de los colores que esta gama engloba: burdeos, fresa e incluso calabaza, aunque buscando siempre realzar los marrones.

El legado de las pelirrojas con más éxito

Pero el triunfo de los tonos cobrizos ¡no termina ahí! Y es por eso que además de otras tendencias que también veremos como el castaño ceniza, los rubios metalizados, las mechas “Money Piece” e incluso las “Babylights”, que aunque hace tiempo que irrumpieron en el panorama fashion aún pisan con fuerza, si tienes el pelo de una tonalidad más clara tirando a rubio, también hay opciones para que -sin alejarte de los colores suaves, claros y luminosos- esta Navidad consigas tu cambio de look ideal.

Si este es tu caso, apuesta por los tonos anaranjados y triunfarás: ha sido vérselos nuestras protagonistas favoritas (como a Anya Taylor-Joy en Gambito de Dama o a Nicole Kidman en The Undoing) ¡y la locura por este tipo de coloración se ha desatado! Así que si siempre has soñado con ser pelirroja o llevar mechas de color cobrizo que le aporten luminosidad a tu melena ¡ahora es el momento perfecto!

Escoge el color ideal según tu tono base sabiendo que puedes elegir desde un rubio veneciano (la tonalidad más clara del pelirrojo), hasta un color ébano o un castaño rojizo, colores que realzan naturalmente las pieles oscuras y con los que se consigue al instante un efecto de buena cara.

Bronde

Ahora que el estreno de la cuarta temporada de The Crown vuelve a llevar al primer plano de la actualidad a la familia real británica, hemos podido ver un nuevo cambio en la clásica – y preciosa – melena de Kate Middleton, quien ha cambiado su habitual color castaño por el bronde, un tono con el que ya jugó el pasado verano y que ahora le acompaña también de cara a los días más fríos.

Así que dile a tu peluquera de confianza que estás preparada para unas Navidades en las que todos te pregunten por tu increíble melena y apuesta por una de las tendencias que te hemos explicado para salir deslumbrante en todas las fotos ¡y recordar 2020 como el año en el que te animaste a arriesgar con algo nuevo!