Diana Navarro «sin imitar» como lo hizo en ‘Tu Cara Me Suena’, a la inimitable Concha Piquer

Se sabe que Concha Piquer era muy amiguísima de Rafael de León, creador de innumerables coplas que a día de hoy escuchamos. A su vez, el letrista era uno de los mejores amigos de Federico García Lorca. Sin embargo, cantante y poeta… ¡Nunca se conocieron! ¿Qué pasaría si lo hubieran hecho?

Pues eso es lo que nos cuenta En Tierra Extraña, una obra musical donde Concha Piquer, encarnada por Diana Navarro conoce a Lorca (Alejandro Vera). Toda una ficción en la que la cantante nos deleitará con su voz como hemos sido testigos en Cotilleo.es. Y también de… ¡Su dotes de actuación! ¿Por qué lo decimos? No lo dudes, haz clic en el vídeo y descúbrelo…

«Un sueño hecho realidad», Diana Navarro nos cuenta como es meterse en la piel de Concha Piquer

Foto: Cesar Cámara

Para todos los amantes de la copla, En Tierra Extraña, se puede ver desde el 11 de noviembre hasta el próximo 2 de enero en el Teatro Español. La obra, coproducida por SOM Produce y el mismo teatro, es una idea original de José María Cámara y Juan Carlos Rubio, con libreto y dirección de Juan Carlos Rubio y dirección musical de Julio Awad.

Junto a Diana Navarro que interpreta a la gran Concha Piquer, están también Avelino Piedad dando vida al propio Rafael de León e interpretando a la otra figura del trío, Federico García Lorca, tenemos a Alejandro Vera. Desde Cotilleo.es tuvimos la oportunidad de hablar con Navarro y en sus propias palabras, esto ha sido «un sueño hecho realidad».

Sentados en el famosísimo ‘Baúl de la Piquer’, la artista malagueña no puede no rendirse a una figura como la de la coplista valenciana. «Como folclórica, Concha Piquer es la base de la copla, para aprender a decirla, a afinar… Siempre escuchas sus canciones», afirmaba. Y claro, encarnando a una persona tan importante como ella, ¿mantuvo contacto con la familia de la intérprete? Pues sí y además, con una anécdota de lo más sorprendente.

La anécdota que tuvo con Concha Márquez: «Me llamó por teléfono y me cantó mi canción Sola»

Diana Navarro, Avelino Piedad y Alejandro Vera

«Yo he tenido la gran suerte de tener contacto con su hija, Concha Márquez, con sus nietas… Y es un sueño hecho realidad», afirmaba con rotundidad. Sí, ese contacto lo tuvo y además, En Tierra Extraña llega en el momento justo para homenajearla. Era el pasado 18 de octubre cuando la hija de la Piquer, Concha Márquez Piquer, nos dejaba a la edad de los 75 años. Una infección pulmonar que finalmente no lograba superar, hacía que dijéramos adiós a otra gran artista, siempre a la sombra de la de su madre.

«Me da mucha tristeza. Porque por muy poquito podría haber venido a verla, yo sé que a ella le gustaba mi voz. Me honraron con ese reconocimiento de que tú sí cantas muy bonito las canciones de mi madre y la verdad que me enorgullece y es un homenaje para ellas», nos confesaba a Cotilleo.es. Y la anécdota sorprendente es, que hace 16 años cuando sacó su canción Sola, la propia Concha Márquez «me llamó por teléfono y me cantó esa canción y me dijo ‘tú si cantas’».

Diana Navarro: «En este caso no hemos querido hacer una imitación, los personajes son inimitables»

Foto: Cesar Cámara

Por otro lado, Diana Navarro fue una de las participantes de Tu Cara Me Suena. Y claro, dando vida a Concha Piquer la duda surge. ¿Imita o interpreta? Pues ella lo tiene muy claro. «Yo en Tu Cara Me Suena hice 20 personajes, hice lo que pude, me acercaba a ellos, a veces no… Pero en este caso no hemos querido hacer una imitación, porque los personajes son inimitables».

Y es que si algo ha querido dejar claro y dar un golpe en la mesa la andaluza, es dejar claro que ahora mismo ya puede llamarse actriz y no «actriz en proyecto» como lo tenía escrito en su cuenta de Instagram. «Llevo formándome como actriz desde el año 2010, pero como me da tanto pudo llamarme actriz…» por eso tenía puesto esa cosa tan graciosa.

Sea como fuere, charlar con Diana Navarro es un placer y verla dar vida a Concha Piquer, en una época donde había dos Españas como las hay hoy y más en el Teatro Español, harán que al fin, con todas las letras, pueda poner orgullosa en su Instagram que ahora es y en mayúsculas, ACTRIZ.