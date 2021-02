Diego Arrabal desempolva las fotos de la polémica: Isabel Pantoja y Kiko Rivera de retiro por su desintoxicación

Kiko Rivera sufría una depresión que le hizo desaparecer del foco mediático

> 2018 fue un año clave para el cantante. Lanzaba un comunicado por redes sociales explicando con todo lujo de detalles que por una depresión suspendía todos los conciertos previstos y se alejaba de la vida pública durante un tiempo. En ese momento abandonaba el domicilio familiar donde vivía con su mujer Irene Rosales y sus hijas para refugiarse en los brazos de su querida madre, Isabel Pantoja, la cual, ahora sabemos, en realidad no le brindó la ayuda que necesitaba.

En el programa especial La herencia envenenada, Kiko Rivera abría un melón, su madre no había actuado como madre en muchos momentos. Algo que le dolía enormemente pues en uno de sus peores momentos no actúo como debiera. “Me hubiese gustado que mi madre me hubiese acompañado. Mi madre en esos nueve días lo único que se encargó fue de poner las cortinas, los aires acondicionados y de pintar la casa de El Rocío. Ya estoy harto de mentiras. Mis compadres, mis mejores amigos y mi mujer son los que han estado conmigo. La adicción no se cura estando nueve días en casa con tu madre“, aseguraba.

