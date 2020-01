Diego Matamoros, ante la pillada de Estela Grande en ‘El tiempo del descuento’: «Lo tiene que aclarar ella»

‘El tiempo del descuento’ no para de dejar momentos que traen cola, y uno de los últimos lo ha protagonizado Estela Grande. Mientras Diego Matamoros se encontraba en el plató, se han podido ver unas imágenes en las que El Cejas le hace una pregunta que puede considerarse algo comprometida.

La pregunta que le ha hecho es si está enamorada, refiriéndose a Kiko Jiménez, y Estela Grande no ha tardado en contestar, diciendo: «No ha sido buena idea entrar, yo lo sabía». Rápidamente se ha generado un increíble revuelo en el plató y Jorge Javier Vázquez no ha dudado en preguntar a Diego Matamoros, su marido, qué piensa al respecto: «Se pueden interpretar 20.000 cosas de eso». Por otro lado, lo que él no entiende es que tenga que dar explicaciones cuando se supone que no conoce realmente los sentimientos de su mujer, por lo que ha dicho: «Me estoy llevando las cosas porque estoy aquí y creo que eso lo tiene que contestar Estela cuando salga, creo que es absurdo».

Diego Matamoros en el plató de ‘El tiempo del descuento’/ Foto: telecinco.es

Parece ser que la relación de Diego Matamoros y Estela Grande vuelve a estar en el punto de mira, y es que la presencia de Kiko Jiménez en la vida de la modelo ha descolocado todo por completo. Es más, Jiménez le llegó a decir a Grande: «Para mí nunca fuiste un error», algo que sirvió para que volvieran a limar asperezas y acabaran con sus distancias.

Respeto ante todo

En cuanto a cómo sentó a Matamoros que su mujer volviera a la casa de Guadalix ha querido aclarar todo, diciendo: «Mi mujer me dijo que quería entrar y yo la estoy apoyando en ello, para mí no hacía falta volver, vivo muy tranquilo en mi casa y prefiero que me lo demuestren en la intimidad, pero es su decisión y en todo momento la he respetado».