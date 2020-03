Diego Matamoros cree que tiene coronavirus: «Estar solo es muy jodido»

Diego Matamoros está muy preocupado porque cree que es uno de los contagiados por coronavirus. A la espera de la prueba, ha querido contar en su canal de Mtmad cómo se encuentra y cuáles son los síntomas que se le han manifestado a él, diciendo: «No tengo ni gusto ni olfato desde hace unos días. No tengo sabor a nada. No tengo mocos, tengo dolor en el pecho, toso, cansancio generalizado y de vez en cuando tengo fiebres, no muy altas, de repente me dan y me dejan fatal. Lo que tengo también son dolores musculares y como sabe todo el mundo estoy en casa recluido, aireo bastante mi casa, intento no tener contacto con nadie, sobre todo no es porque me lo peguen, que también, sino porque lo que estoy viviendo yo a lo mejor puedo ser uno de los portadores».

Por otro lado, ha querido revelar el procedimiento que ha seguido para saber qué es lo que tiene que hacer, y ha seguido diciendo: «He llamado a la comunidad de Madrid y me han atendido al instante, en las próximas horas me va a llamar un doctor para hacerme la prueba, porque tengo bastantes síntomas y creo que lo mejor es hacérsela, y en caso de que dé positivo saber que lo tengo y tener más cuidado de no contaminar sitios ni pegárselo a nadie. Lo que más me ralla como no tengo mocos, es que no tengo ni olfato ni gusto. Han salido unos estudios de una universidad de Alemania que dicen que es uno de los síntomas».

Diego Matamoros cuenta los síntomas que tiene en Mtmad/ Foto: telecinco.es

Más allá de eso, la situación para él no está siendo nada fácil después de su separación de Estela Grande. Ahora está solo en su casa y por eso se le está haciendo todo más cuesta arriba: «Estoy más animado dentro de lo que cabe, uno se levantada reventado, sin fuerzas, pasear en estas condiciones es muy difícil, encima tengo anginas y es mi punto débil todos los años y yo estos días he estado pensando que iba por eso. También he de confirmar que uno de mis colegas con el que voy a entrenar está con los mismos síntomas que yo y él si que ha dado positivo«.

Se siente muy solo

En caso de ser uno de los contagiados lo que no quiere hacer es colapsar, pero estar sin nadie a su lado le entristece y mucho: «Si lo tengo, pues mira, soy una persona joven, a día de hoy aguanto todo, es molesto, la fiebre es molesta y sobre todo el dolor muscular y el cansancio, es lo que peor llevo. Me hubiese gustado hacer más llamadas, pero no me sentía bien, llamé a mi madre, a mi hermana Laura. Lo que está haciendo todo esto, porque estoy solo, estoy con el perro, pero no puedo hablar con él, evidentemente, es duro estar solo en una casa y sinceramente todos los que estemos así por lo menos por mi parte me parece muy jodido. Y tiene pinta de que esto no van a ser ni 15 días ni un mes, va a ser bastante más, es una putada. Los que estéis con alguien, aunque os peleéis después, tenéis suerte».

Diego Matamoros, preocupado por su situación/ Foto: telecinco.es

Por otro lado, lo que tiene claro es que si sigue con síntomas más o menos leves no piensa ir a ningún centro hospitalario para no colapsar la sanidad, por eso ha dicho: «Viendo mis síntomas lo que no quiero es ir a un hospital a entorpecer, me quedo en casa, llamo y que venga cuando tenga que venir, porque de momento no soy una persona clave para ir a pedir un test, hay que ser inteligentes y maduros en este sentido, y no colapsar la sanidad, porque ahora hay gente que se está muriendo o está en situaciones muy jodidas».