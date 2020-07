Diego Matamoros ha presentado a su madre y a Carla Barber

La relación de Diego Matamoros con Carla Barber parece que va viento en popa, y es que sus redes sociales se han convertido en el tablón del anuncio de su amor. La pareja no para de compartir imágenes románticas, escapadas a las Islas Canarias a las Baleares y celebraciones con amigos y familia. El televisivo acaba de celebrar su cumpleaños, una fiesta en la que no ha faltado ningún tipo de detalle y más después de que su pareja haya estado pendiente de él en todo momento.

Diego Matamoros celebrando su cumpleaños en familia/ Foto: Instagram

Ya lo dijo Kiko Matamoros en ‘Sálvame’, haciendo referencia a la bonita relación que tiene su hijo con Carla Barber, diciendo que le ve muy feliz y que a ella se la ve muy enamorada. Atrás quedaron esos meses dolorosos en los que Diego Matamoros lo paso bastante mal tras romper su relación con Estela Grande. El paso de la modelo por ‘GH VIP 7’ y por ‘El tiempo del descuento’ hizo sus estragos en su relación, rompiéndola por completo para tener que empezar de cero. Ahora están en trámites de divorcio, a la espera de llegar a algún acuerdo.

Pero como nada le va a parar, matamoros aprovechado para seguir presentando a su amor al resto de su familia y en esta ocasión ha tocado presentársela a su madre, Marian Flores. Fue con motivo de su cumpleaños cuando las pudo presentar. Ha sido en uno de sus vídeos de su canal de Mtmad donde lo ha hecho saber, diciendo: «Fue la primera vez que Carla conoció a mi familia. Estuvo súper a gusto todo el mundo. Mi madre estaba encantada con ella. Yo estoy encantado con ella, que eso es lo más importante».

Centro:

Diego Matamoros con Carla Barber en Ibiza

El hijo de Kiko Matamoros no tiene ningún problema en hacer saber lo feliz que está después de que la cirujana apareciese en su vida de manera inesperada, por eso ha añadido: «Sinceramente no me esperaba llegar en este momento a este cumpleaños de esta forma. Puedo decir que no he sido más feliz en mi vida, y además gracias a Carla».

Ya conoce a toda la familia

Y no solo celebro su cumpleaños con sus hermanas y con su madre, sino que también tuvo ocasión de celebrarlo con su padre con quién vuelve a tener buena buena relación a pesar de que hayan tenido más de un tira y afloja en los últimos tiempos. En esta ocasión lo hizo durante una cena en la que también estuvieron la novia de este, Marta López, su hermana Laura Matamoros y su pareja Benji Aparicio.