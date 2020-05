Diego Matamoros hunde a Sofía Suescun y Kiko Jimenez con una terrible confesión

Diego Matamoros se sincera y lo suelta todo

> En los últimos meses, Diego Matamoros ha vivido de todo. Desde una ruptura sentimental con su mujer, Estela Grande, hasta un confinamiento con enfermedad incluida. No han sido buenos tiempos para el hijo de Kiko, sin embargo ahora parece que poco a poco todo le va viento en popa. No en el amor, pero al menos, en lo profesional, no puede quejarse. Asegura que todas sus empresas van bien y que su futuro en televisión es muy prometedor. Quizás por eso ha aprovechado su último vídeo en Mtmad para hablar alto y claro de la pareja más polémica del momento: Kiko Jiménez y Sofía Suescun. Ninguno de los dos ha dicho nada al respecto, aunque si se espera que lo hagan, pues no es moco de pavo lo que Matamoros ha dicho de ellos…

