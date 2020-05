Diego Matamoros olvida a Estela Grande con Carla Barber (‘Supervivientes 2016’)

Diego Matamoros y Estela Grande pusieron fin a su matrimonio después de que la modelo pasase por la casa de Gaudalix de la Sierra como concursante de ‘GH VIP’ y ‘El tiempo del descuento’ donde tuvo una cercana relación con Kiko Jiménez y que llegó a generar sospechas de un posible enamoramiento. Después de esto y tras calmarse un poco las aguas, parecía que la expareja había tenido un acercamiento y que podría llevar a una segunda oportunidad en su matrimonio.

Pero la última noticia en exclusiva de ‘Socialité’ hace que esta esperanza de una segunda oportunidad se desvanezca ya que Diego Matamoros parece haber encontrado el amor en otra mujer. En plena emisión del programa de Telecinco, recibían la noticia de que el hijo de Kiko Matamoros estaba en ese preciso momento en un bar de Boadilla del Monte besándose con una mujer que no era Estela Grande.

Diego Matamoros estaba con otra mujer en Boadilla del Monte | Foto: Telecinco.es

El equipo de ‘Socialité’ se pudo en camino, pero al llegar allí no se encontraron con nadie. Eso sí, no dudaron en recoger información. Según algunos testigos, la pareja había estado desayunando y, mientras tanto, no habían dejado de besarse. ¿Pero quién era la otra mujer? ¿Era alguien de la pequeña pantalla? «Es una mujer muy conocida por su labor profesional y muy bella», le decía a María Patiño.

Tras intentar atar cabos para descubrir el nombre, finalmente la reportera de ‘Socialité’ que se desplazó hasta allí lo acabó descubriendo: Carla Barber. Al parecer el hermano de Laura Matamoros ha encontrado el amor en la modelo, ahora dedicada a la medicina estética y que participó en el reality más extremo de Mediaset, ‘Supervivientes‘, en la edición de 2016.

Laura Matarmoros, muy cercana con Carla Barber

¿Pero como comenzó la relación entre Matamoros y Barber? ¿Fue antes del confinamiento? Pues todo apunta a que el nexo en común entre ambos es Laura Matamoros. La influencer parece estar muy al tanto de la relación de su hermano y varias evidencias en las redes sociales pueden ser la pista definitiva.

Laura Matamoros podría ser el enlace entre los dos | Foto: Telecinco.es

Varios días atrás, la propia Carla Barber compartía una foto en Instagram junto a un enorme ramo de rosas con el siguiente título: «Se me olvidan todos los problemas con una mirada, con tu media sonrisa y quizás eso sea…«. Unas palabras aparentemente de amor a la que la propia Laura Matamoros respondía con las siguientes palabras: «Espera, qué me he perdido«.