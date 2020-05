Diego Matamoros pasa por quirófano para hacerse una liposucción

Si por algo se ha caracterizado siempre Diego Matamoros es por lo coqueto que es, algo que parece que viene de familia. El recién estrenado influencer se cuida mucho y no duda en hacerse retoques para que todo siga en su sitio a pesar de que vayan pasando los años. Esto es lo que ha querido hacer ahora, a pesar de que parece que las ganas de entrar en un quirófano no son muchas por el tema de los contagios del coronavirus.

Ya hace unos días contaba en su canal de MTMAD todos los retoques que se había hecho a lo largo y ancho de su cuerpo. Además, apuntaba que en los próximos días a ese vídeo se iba a someter a otro retoque pero apuntaba a que iba a ser algo un poco más serio por el tema de tener que entrar en un quirófano. Se ve que las ganas de Diego Matamoros por hacerse el retoque eran muchas y el momento no se ha hecho esperar.

Diego Matamoros en el debate 11 de ‘GH VIP 7’

Matamoros compartía una fotografía en la que aparecía en pantalón corto tumbado sobre una camilla y escribía: «Empezamos fase 1». Sin duda, el hijo de Kiko Matamoros comenzaba la Fase 1 con un gran cambio por el que se desconoce cuánto tiempo tendrá que estar en reposo y cuál será el resultado, algo que el susodicho ansía con todas sus fuerzas.

Un retoque que le apetecía mucho

Diego Matamoros ya contó en su vídeo de MTMAD de hace unas semanas la operación a la que se iba a someter, un retoque estético que sin duda quiere hacerse para poder presumir: «Lo siguiente que me voy a hacer es una lipo. Se llama Lipo Vaser o liposucción de alta definición. Es una técnica que permite extraer los cúmulos de grasas que tengas».

Diego Matamoros de fiesta en el hotel de Ibiza una semana antes de su boda

Además, Matamoros contaba: «Yo siempre he tenido buen abdomen, lo que pasa es que en los últimos dos años me he dejado mucho, en comparación a como estaba yo, y se me ha quedado en la parte inferior una capa de grasa que no consigo bajar ni aunque baje de peso y me quede delgado. Se me ha quedado ahí la grasa pillada».