Diego Matamoros rompe su silencio sobre su relación con Carla Barber: «Es alucinante»

La vida de Diego Matamoros ha cambiado en muy poco tiempo y ahora está disfrutando de una nueva ilusión, en concreto de su incipiente relación con Carla Barber. La cirujana y el televisivo confirmaron que están juntos a la vez a través de sus respectivas cuentas de Instagram y conocerse su relación fue toda una sorpresa.

Diego Matamoros no quiere hablar de su hermana Anita/ Foto: Mtmad

Ahora Matamoros se ha atrevido a hablar de ello en su canal de Mtmad, la primera vez que lo ha hecho desde que se conoció su romance, aunque ha aprovechado para también hablar de sus vínculos familiares. En lo que se refiere a su nueva chica, ha empezado diciendo: «Carla Barber, hasta hace no mucho ese nombre no estaría por aquí. Lo que puedo decir de ella en una palabra es alucinante».

Y es que no ha querido profundizar en el asunto, aunque parece muy feliz. Lo que me he encontrado es alucinante y ahí se queda, no quiero hablar mucho más», ha añadido. Y no se ha pronunciado sobre unos supuestos audios que han salido a la luz en ‘Sálvame’ en los que una supuesta tía materna de Barber ha hablado del descontento de la familia de la ex Miss, puesto que ambos son, a su juicio, de mundos completamente distintos. Más allá de su relación, y en lo que se refiere a sus vínculos familiares, ha dicho: «Anita Matamoros es mi hermana pero no voy a hablar de ella sinceramente. No tengo relación, no tengo nada que decir y tampoco quiero enturbiar nada».

Diego Matamoros, ilusionado hablando de Carla Barber/ Foto: Mtmad

Y ha aprovechado la oportunidad para hablar con su padre, con el que sí tiene relación: «Después de todo lo que hemos vivido, ahora no le considero la misma persona de esos años. Por la parte artística me parece un 10 como personaje televisivo. Esa virtud también es un defecto, como nos pasa a muchos Matamoros tenemos un ego muy grande y eso a veces nos nubla la visión real de muchas cosas. Como padre no ha sido fácil pero está en un momento en el que está enmendando todos sus errores y todos sus hijos de nuevo están con él».

Vínculos que vienen y van

Por último, ha aprovechado para hablar de su hermana Laura, de la que se ha distanciado en más de una ocasión, aunque ahora tienen buena relación: «Mi hermana, la hermanísima, con la que me he matado en los platós y he hecho de todo, nos hemos querido y nos hemos odiado. Ahora mismo estamos de lujo, veo mucho a Mati. Me alegro que ella esté más centrada en el papel de madre, que tenga más tiempo para Mati. La veo feliz está de nuevo junto a su pareja y la veo feliz, así que me alegro mucho».