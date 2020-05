Diego Matamoros se emociona al recordar el motivo por el que dejó de hablarse con su hermana Laura Matamoros

Diego Matamoros ha querido recordar en su canal de Mtmad uno de los peores capítulso que ha vivido con su hermana Laura Matamoros, con la que estuvo mucho tiempo sin hablarse. En este vídeo ha querido hacer balance de muchas cosas, no solo de ese aspecto, sino de su paso por la televisión, sus enfrentamientos como su padre o con Makoke.

Diego Matamoros hablando de su distanciamiento con su hermana/ Foto: Mtmad

Para hacer alusión a la ruptura de su relación con su hermana, ha empezado diciendo: «Cuando volví de la luna de miel con Estela, tuve una movida gorda con mi padre y Laura en ‘Sábado Deluxe’ entró en directo para ponerse de su parte. En ese momento nos distanciamos, dejamos de hablar. Se nos fue de la manos».

Lo cierto es que se ha podido apreciar que tenía la voz entrecortada cuando ha hablado de este tema y le ha entrado el bajón, por eso ha seguido diciendo: «Hemos sido uña y carne toda la vida. Todo lo que Laura ha necesitado se lo he dado. He estado ahí para ella, cuando no era conocida le facilitaba trabajos, ha vivido conmigo en mi casa. Laura ha sido la hermana con la que más relación he tenido, aunque desde ese ‘Deluxe’ se cortó mucho la relación».

Diego Matamoros recuerda un episodio del pasado/ Foto: Mtmad

Sin embargo, y con el tiempo, prefirieron limar asperezas, y todo después de que Diego Matamoros lo pasara realmente mal con el paso de Estela Grande por ‘GH VIP 7’, el principal motivo de su separación. La influencer quiso dar un paso al frente para reconciliarse con él y así lo hicieron. Diego Matamoros ha seguido contándolo: «A raíz de lo que paso en ‘GH’ con Estela… Laura cogió y llamó para preguntarme qué tal estaba. Vi a mi sobrino y con el tema del coronavirus ha estado muy presente, le estoy muy agradecido. Ha sido maravilloso volver a acercarme a mi familia después de separarme de ellos por las gilipolleces, el orgullo y la televisión».

Poco a poco reponiéndose de todo

Y hay algo de lo que está muy orgulloso en lo que se refiere a su paso por televisión y al vínculo con su hermana: «Estoy súper orgulloso de la defensa que le hice a mi hermana. No dejé que nadie la tirase, ni mi propio padre que en ese momento estaba en su contra porque Laura empezó a hablar mal de Makoke. Lo recuerdo con mucho cariño«. Y por último, ha hablado de cómo está económicamente hablando más allá de sus sentimiento: «Económicamente me va muy bien, hay un montón de proyectos futuros con la cadena, hay que buscar la felicidad en uno mismo. Ahora mismo estoy viviendo una época muy complicada porque todo lo que tenía establecido se ha ido a la mierda y yo soy parte culpable de ello».