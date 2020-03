Diego Matamoros, sobre el mejor momento de su vida: «Fue mi boda con Estela»

De nuevo Diego Matamoros ha usado su canal de Mtmad para expresar cómo se siente, y esta vez ha contado que pertenecer a una familia famosa no ha sido un impedimento para su día a día, pero a veces le ha jugado malas pasadas estar tan expuesto.

Diego Matamoros hablando de su boda en Mtmad/ Foto: telecinco.es

Por otro lado, ha contado cuál fue uno de los días más felices de su vida, diciendo: «Fue un día maravillosos que preparamos los dos durante mucho tiempo. Creo que siempre lo recordaré como una noche divertida y sobre todo muy romántica, con mucho amor y con mucha magia se podría decir. Cuando vi a Estela bajar hacia el embarcadero acompañada de su padre, dije: ‘Vaya mujer‘, y no por lo físico, sino por todo lo que englobaba en ese momento». Parece que de momento no ha conseguido olvidar a la que todavía sigue siendo su mujer y de la que dice seguir enamorado, sin embargo, no pueden solucionarlo y por eso han tomado caminos separados.

En cuanto al peor momento de su vida, no solo ha tenido uno, porque ha dicho: «¿El peor momento de mi vida? Uno el de mi hija, que no me voy a explayar más, y otro los últimos cinco meses de mi vida. Estos últimos meses han sido muy duros, un hostión de realidad muy gordo, que no me esperaba para nada. Me hubiera gustado que las cosas hubieran sido diferentes por el amor que he tenido y que sigo teniendo hacia Estela, pero es duro porque es muy diferente de lo que yo esperaba a lo que ha pasado».

Diego Matamoros abraza a Estela Grande en la Gala 4 de ‘El tiempo del descuento’

Y no solo ha contado toda esta serie de cosas de su vida, sino que ha aprovechado la oportunidad para contar qué es lo que más odia y lo que le da más miedo, diciendo: «Lo que más odio es la falta de sinceridad. Y mi mayor miedo pues es que siempre he sido una persona muy solitaria y muy independiente, pero con el paso de los años y el tiempo mi mayor miedo es quedarme solo, no encontrar a alguien con quien pasar mi vida, no hace falta tener un hijo, sino con quien compartir mis vivencias, el tema de ser famoso complica aún más las cosas».

Gente aprovechada

Parece que muchas personas han mostrado interés por él porque es un personaje público más allá de lo que pueda aportar como persona, y por eso ha dicho: «La gente que se me acerca no creo que sea gente con la que puedas llevar una relación. Me cuesta mucho encontrar gente que no le asuste cómo soy o la imagen que he dado, pero que no soy así, quien me conoce sabe que soy muy diferente. Lo tengo jodido.