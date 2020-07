Diego Matamoros viaja a Canarias para conocer a los padres de Carla Barber

Diego Matamoros está viviendo uno de los mejores momentos de su vida tras pasar una etapa un tanto complicada. El influencer ha pasado unos meses complicados tras pasar la cuarentena prácticamente solo y, buena parte de ella, siendo positivo en coronavirus, además de haberse divorciado de la que era su mujer, Estela Grande, hasta hace muy poco tiempo.

Sin duda, la llegada de Carla Barber a su vida ha supuesto un antes y un después y lo está disfrutando al máximo. En esta ocasión ha puesto rumbo a Canarias donde ha podido conocer los rincones más especiales para su pareja y sus orígenes: «Es todo espectacular, la gente de aquí es súper cercana, es otro rollo, no tiene nada que ver con lo que estoy acostumbrado. No hay nada como levantarse con las olas rompiendo, esto es el paraíso. Estoy encantado de Gran Canaria y de la mujer que tengo a mi lado«, dice en uno de sus vídeos de MTMAD.

Diego Matamoros en Agaete | Foto: MTMAD

Tras mostrar algunas imágenes de su breve viaje a Canarias en el que visitó Las Palmas, Agaete y montó en lancha acuática con su pareja, contó cómo vivió la experiencia: «Me ha encantado conocer los orígenes de la persona con la que estoy compartiendo mi vida, me parece una persona maravillosa y poca gente de verdad conoce cómo es. La gente la conoce en las redes, pero a nivel que la estoy conociendo yo pues solo la gente más cercana».

Un viaje lleno de lujos y encuentros

Diego Matamoros ha contado algunos de los detalles de su viaje con Carla Barber, un viaje, sin duda alguna, de lo más especial y romántico que les ha unido más aún sin cabe: «Nos gusta la comida y a cada sitio que vamos intentamos ir a un estrella Michelín. Ha sido un finde espectacular. Valoro que me quiera abrir su vida», decía muy feliz el influencer.

Diego y Carla en una lancha de agua | Foto: MTMAD

Además ha contado que conoció a sus suegros: «Estuve de comida con sus padres, su hermana, su hermano y estoy encantado de poder entrar, de momento, en su familia, que me abran las puertas, estoy súper feliz. Después de todo lo que me ha pasado no me esperaba ser tan feliz como lo estoy siendo. No me esperaba conocer a alguien tan maravilloso y ojalá dure para toda la vida. Creo que he conocido a la persona adecuada en el momento adecuado y si no hay momentos que sea el destino el que me ha llevado hasta aquí. Ha habido momentos muy significativos que hace que esto vaya para delante».