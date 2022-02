Diego Matamoros y Marta Riumbau confirman su romance

Diego Matamoros está de nuevo enamorado. Tras su ruptura con la canaria Carla Barber que, por cierto, está esperando su primer hijo, el hijo de Kiko Matamoros ha recuperado la ilusión. Lo ha hecho junto a la influencer Marta Riumbau. Él mismo ha ‘oficializado’ su romance con un bonito vídeo en el que muestran una de sus recientes escapadas.

La pareja ha aprovechado el fin de semana anterior al Día de San Valentín para visitar un lugar muy especial, un sitio en el que cuidan lobos. Diego Matamoros ha compartido con sus seguidores algunos detalles de este viaje tan especial. En la secuencia que ha publicado Diego se pueden ver varios de los momentos de la escapada. La pareja jugando con los animales, así como durante el camino, en el que se han dedicado gestos de cariño, como entrelazar sus manos. Ella misma ha comentado la publicación con un corazón negro, sin ofrecer más detalles al respecto por el momento.

El romance entre Diego Matamoros y Marta Riumbau ha sido toda una sorpresa. De hecho, hace tan solo unos días el joven comentaba que su intención era pasar el Día de los enamorados solo o, como mucho, con su perro. Fue en el estreno de una nueva película en Madrid, donde le preguntaron si se planteaba ser padre, algo que descartó y, además, no dio muestras de estar de nuevo ilusionado: «primero tendría que haber una persona para eso y de momento no hay nada de nada», declaraba el joven. Sin embargo, parece que las cosas no son así.

Marta Riumbau es una de las influencers más destacadas del panorama actual. A sus treinta y cuatro años, la joven fue una de las primeras influencers de nuestro país, centrada en el entorno de la moda y el lifestyle. Catalana de nacimiento, lleva ya varios años afincada en la ciudad de Madrid. Riumbau forma parte del grupo de influencers más conocidas de la actualidad, como Susana Bicho, Anna Ferrer o Alba Díaz. De hecho, recientemente se la ha visto en la fiesta Glowfilter organizada por Marta Lozano. De hecho, aunque no se ha confirmado, podría ser que Laura Matamoros, hermana de Diego, podría haber presentado a la pareja. Y es que la hija de Kiko Matamoros forma parte del mismo grupo de influencers.

Con más de seiscientos mil seguidores, Marta Riumbau comparte día a día detalles de su rutina a través de las redes, donde da claves de sus looks y consejos de belleza. Sin embargo, todavía no se ha pronunciado sobre su nueva relación con Diego Matamoros. De hecho, antes de comenzar un romance con el hijo de Kiko Matamoros, Marta mantenía una relación con el creador de contenido DJ Michenlo. El tiempo dirá si están hechos el uno para el otro.