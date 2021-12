Dj Nano: Oro Viejo, el increíble show, con roscón de Reyes propio

Quedan menos de 24 horas para que llegue a nuestras vidas uno de los shows más impactantes y tradicionales de la música. El Oro Viejo de Dj Nano. Más de 10 años, desde que el reputado artista internacional creara un evento que, seguro, jamás habría imaginado su repercusión. La mismísima Victoria Federica y su novio, el también Dj Jorge Bárcenas, Silvia Casas -mujer de Manu Tenorio-o Arantxa de Benito son algunos de sus incondicionales. Eso por no hablar de Marta Sánchez que está más que emocionada con el último espectáculo del madrileño.

Así, se dirigía a él con el máximo cariño y admiración: «¡Disfrútalo al MÁXIMO! Y gracias por toda la alegría que nos das! Siempre te lo digo y por que te conozco un poco. Te mereces todo lo bueno que te pasa porque eres un currante de la leche y buena persona! Doy fe!!!!! Y lo que queda Nano, y lo que queda!!!!».

Ahora, tras dos años de espera, José Luis de los Cobos Garaña regresa a la capital con su evento más reconocido: Oro viejo “Un cuento de Navidad”.

Dj Nano ha creado dentro del mundo de la música un emblema: Oro Viejo, un título más que indiscutible que lo que hace es unir y emocionar a miles de seguidores. Fans que vienen desde todos los rincones para vibrar y sobre todo bailar.

Oro Viejo, el mayor tributo a la historia de la música de baile

Este viernes 10 de diciembre, de 18:00h a 00:00h, tendrá lugar en el emblemático recinto WiZink Center de Madrid. Y es que siempre lo tiene todo previsto: “Es el espacio que nos da la mayor tranquilidad y todas las garantías para que podamos disfrutar de esta fiesta en la actualidad. Contamos con el 100% de aforo de pie y manteniendo una producción de altura” afirma.

«Pray», «The night», «In my eyes» o «Castles in the sky» son algunos de los míticos temas que disfrutarán los más de 10.000 asistentes en el regreso del que ya es el mayor tributo a la música de baile que marcó una época.

Además de este gran acontecimiento para dar la bienvenida a la Navidad, como ya es tradición, se han anunciado dos after parties oficiales para seguir la fiesta toda la noche. Uno será en La Riviera con DJ Nano, Abel the Kid, Dj Marta, Dj Neil, Jesús Elices e Yvan Corrochano. El otro en Panda Club con DJ Nano, 2 Lovers, Ismael Rivas e Iván Pica.

Una cita ineludible que los seguidores de nuestro DJ más internacional no pueden perderse: “Será el Oro Viejo más especial hasta la fecha. Un show imprescindible para todos, que se sumará a la historia” comenta humilde y emocionado.

Dj Nano tiene un Roscón de Reyes llamado Oro Viejo…

Pero lo de Nano es lo más… Si hace unos meses publicaba, animado por Planeta, a sacar su biografía, en la que relata no solo su vida sino lo que ha supuesto la música de baile, ahora le han hecho hasta un Roscón de Reyes. Como lo lees. Sorprendente, ¿verdad?

El popular Dj no solo tiene un show que lleva años y años atrayendo y reuniendo a generaciones… Ahora cuenta hasta un roscón con el que vas a poder disfrutar estas Navidades.

Recién sacado del horno, el padre de Travis, compartía feliz con sus followers el roscón que lleva el nombre de Oro Viejo. En una espectacular caja en negro y con las letras en dorado, no puede ser más ideal. Pero es que, además, no solo la caja es una fantasía, sino que el propio dulce de Reyes lo es más, porque tiene una cobertura en el famoso color Oro Viejo…

El famosísimo horno que ha querido rendir este tributo a la música, y en especial a Dj Nano, está ubicado en José Abascal, 29 y desde ya lo puedes comprar y degustar. ¿Se puede pedir más? Pues sí mucha música y muchos éxitos…

Dj Nano no descansa con Oro Viejo…

Los días previos son acuciantes. Hay días que comienza a trabajar muy pronto. Sabe que no puede dejar nada al azar: «9:30 de la mañana. Llevo despierto unas 4 horas y media, algo que siempre me ocurre ante los días importantes».

Y es que no falta nada: «para que me vuelva a subir al escenario que más emociona a cualquier artista del mundo en nuestro país. Son varias las veces que he tenido la suerte de poder actuar allí y 2 de ellas fueron con espectáculo propio. La primera vez fue Popland, para mi una de las cosas más bonitas hechas jamás en la industria de la música, junto a @lafuradelsbaus y la orquesta sinfónica Darevitan».

«Era la primera vez que presentaba este espectáculo tan sumamente bonito y costoso a partes iguales. Fue el pistoletazo de salida a un nuevo Show que quedaría en la memoria de miles de personas y del que no tardaremos mucho en anunciar novedades (Para mí.. uno de los días más bonitos de mi vida)», recuerda.

Nano lo prometió y lo consiguió

«La segunda vez que fui con espectáculo propio a Wizink. Fue por una promesa que os hice en las sesiones del confinamiento. Seríamos los primeros en organizar un evento de música electrónica con todos los protocolos al 100×100 y así tener la primera reunión después de meses en casa y bailando desde nuestros salones…» Y es que todos los días, a las 20:30 tras las palmadas desde casa, Nano alegraba la noche para que fuera menos horroroso el confinamiento.

Por eso, ese primer evento supuso mucho para él: «Ese evento fue la edición más sobrecogedora de I LOVE!. Se demostró por primera vez, que el ocio nocturno podía ser seguro (Gracias a vuestro comportamiento y al increíble trabajo de todas las empresas implicadas)… y Para mí… otro de los días más bonitos de mi vida».

El artista, que estará con muchos amigos invitados a los platos explica qué significa este momento: «Este viernes es la tercera vez que presentamos Show aquí y lo hacemos con la mayor fiesta y marca que tenemos, la cual miles y miles de personas llevamos a fuego en nuestras vidas. Es la vuelta del gran Show, la vuelta por la puerta grande de nuestro particular y gigantesco tributo a la música de baile».

Hubo un día que muchos creyeron que no se iba a poder bailar, pero él lo consiguió cuando estábamos en casa confinados. Ahora, clama, lo que supone este evento que se ha convertido en una de las fechas más esperadas y señalada en el calendario: «Es la vuelta al baile, a los saltos, a los abrazos y a cantar las canciones de nuestra vida consiguiendo que nuestras voces suenen más altas que la propia música. Somos muchos los artistas que os daremos lo que llevamos tantos años trabajando: La felicidad y el poder de dejar de lado todo lo que sea gris».