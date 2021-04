Documental Rocío Carrasco en directo | La reacción de Rocío Flores tras la muerte de Rocío Jurado

01:24 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Termina la emisión del capítulo número 7 de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’.

01:23 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | “Ella viene con una lección aprendida. A mí se me vino el mundo encima y me di cuenta que había un antes y un después en esa niña que había parido yo pero que parecía que no tenía nada mi”, cuenta rota de dolor.

01:22 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Explica Rocío Carrasco que en ese momento supo que todo había cambiado y que la semilla del mal que habían implantado en ella y había terminado germinando. “Se me vino encima el mundo”, asegura.

01:21 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | “David vino corriendo y empezó a darme besos, ‘mamá no llores’. Tenía 7 años”, recuerda de ese momento en el que el niño le daba besos y le secaba las lágrimas. “veo que llega Rocío, que tenía 9 años, y nada más llegar se sentó en las escaleras, el niño encima de mí, y se quedó mirándome y me dijo, ‘mamá, ¿ahora qué va a pasar con las casas de Miami?’».

01:20 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Tras el entierro volvió a su casa de Madrid y le dijo a su abogado que llamase para volver a estar con sus hijos, a quienes no veía desde hacía 4 meses.

01:18 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Habla Rocío Carrasco sobre el entierro. “Fue tremendo”.

01:17 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | “Ella estaba orgullosa de mí, y yo lo sé perfectamente. No hace falta que nadie me lo diga o recalque porque hay cosas que solo ella y yo sabemos”.

01:16 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Asegura la joven que ese fue uno de los peores días de su vida. “Todo el mundo lloraba a la artista, yo lloraba a mi madre. Para mí no era Rocío Jurado, era mi madre”.

01:11 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Rocío Carrasco habla de la muerte de su madre, el 1 de junio, sin poder contener las lágrimas. Se visionan diferentes noticias del momento sobre la noticia de su muerte y de su capilla ardiente. Rocío no puede contener las lágrimas.

01:10 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Recuerda que un día, al poco de llegar a Madrid, les llamó Rocío Jurado a ella y a Fidel, y les dijo “no te pensarás que yo me voy a morir sin dejarte a ti sin casada con este, ¿verdad?. Se me saltaron las lágrimas porque intuía lo que iba a pasar”. Jurado les dijo que se casarían al día siguiente, pero Fidel le aseguró que sería cuando ella estuviera buena de nueva. “Pero que no, que yo llamo mañana al padre Ángel”, insistió la artista, que decía que así se quedaría tranquila.

01:09 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Rocío Carrasco se emociona al ver imágenes de su madre junto a sus hijos. Cuenta que tampoco ella vio a sus hijos, “no me moví del lado de ella hasta que no se fue”, desvela entre lágrimas. “Hasta esa larga madrugada”.

01:08 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Recuerda que tras llegar a Madrid Rocío no estaba bien, pero sí muy feliz. Que sí vio a sus hijos, pero no a sus nietos. “No querían que tuvieran esa imagen de la yaya, que tuvieran esa imagen de ella jugando por los suelos con ellos, cantando o haciendo lentejas”.

01:06 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | “Mi madre estaba muy contenta en ese viaje”, recuerda, pues volvía a casa. Viajaron en el avión su madre, José Ortega Cano y ella.

01:05 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Explica que el piloto consiguió que Paco ‘El pocero’ les pusiera un avión medicalizado para que Rocío Jurado pudiera volver a España de la mejor manera posible. Se emociona porque el empresario no conocía a la cantante.

01:04 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Al final Rocío Jurado decidió que quería volver a España. Un viaje que recuerda que fue a través de Ángel Nieto. Le recuerda con emoción, “una persona a la que yo he querido mucho, como si fuera el hermano de mi padre”, dice.

01:01 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Rocío Carrasco explica que la Jurando nunca estaba sola en el hospital. Unos meses terroríficos en el que cada día tenía algo peor. «Fue terrorífico». Cuenta que al ser muchos hacían turnos para estar con ella de mañana, tarde y noche y que se iban rotando. Pero que a ella le tocaba de noche, porque a alguna «le dolía la cabeza, otra tenía reuma…». A ella no le “pesaba”, pero decidió que la cosa no podía seguir así, ella también quería estar con su madre cuando estuviera despierta, no dormida.

00:57 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Explica que mientras que su madre estaba ingresada en Houston, esta no habló nunca con sus hijos y que ella hablaba con ellos todos los días por llamadas al colegio. Sí, les dejó con Antonio David durante 40 días, pero porque pensaba era lo mejor para ellos.

00:56 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Continúa la emisión del documental de Rocío Carrasco

00:50 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Pausa publicitaria

00:47 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Rocío Carrasco dice que siente “repulsión” tras escuchar el “numerito” de su ex en televisión, hablando de cómo están sus hijos por la enfermedad de Rocío Jurado, cuando él le causó más de una vez lágrimas.

00:45 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Afirma que no le explicó a sus hijos lo que le pasaba a Rocío Jurado, solo que estaba malita.

00:44 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Dice que se aprovechó de ese momento de su vida para que estoy se eleve a público, porque era impensable que Rocío Jurado fuera a morir y que sus nietos no fueran a tener herencia. “Él dijo, si mis hijos heredan, esta coge, me quita el convenio regular, vuelvo a fines de semanas alternos y yo no voy a poder disponer ni disponer, disfrutar o gestionar nada que tenga que ver con la herencia de mis hijos. Y así lo hizo”, narra Rocío. “Se aprovechó de ese momento de mi vida para volver a intentar asegurarse el futuro”.

00:43 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Estuvo allí durante unos meses para estar con su madre. Al estar en Houston recibe una llamada su abogado, que le cuenta que Antonio David le ha puesto una demanda de modificación de medidas para que el convenio de 2003 que se firmó en privado, sea público. Al ser eso, no tenía que viajar a Madrid. Solo se negó a la pensión de alimentos, porque su ex no había pagado nunca la pensión.

00:41 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Al llegar a Estados Unidos recibió una llamada de Fidel para que “no se asustara cuando llegara”, dado que la noticia había saltado a los medios, y le contó que su madre estaba en la UVI e intubada tras haber cogido un virus de quirófano del que se recuperó.

00:39 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Rocío viaja a Estados Unidos para estar con ella durante una prueba que no se trataba de gravedad, sino de días. Se volvió a Madrid y al día siguiente de llegar, la llama una amiga de su madre y le dice que viajara corriendo a Houston.

00:37 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Asegura que su madre tenía muchas ganas de vivir. Habla de esas últimas navidades en Madrid, cuando comienza a sentirse mal de nuevo tras la Nochevieja. En el hospital madrileño le dicen que puede estar tranquila, pero no se conformaron y decidieron volver a Houston, donde la ingresan en la clínica Anderson.

00:31 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Rocío Jurado tuvo que estar un tiempo largo en Houston, donde su hija cree que recibió dos ciclos de tratamiento y a donde la acompañó su marido, José Ortega Cano. A su regreso a España fue cuando ‘La más grande’ hizo su último especial ‘Rocío, siempre’ junto a artistas como David Bisbal o Rafael.

00:29 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Rocío Carrasco cree que su familia cambió. “El fin de alguien da paso al comienzo de muchos”, dice. Ella se quedó en Madrid al cuidado de sus hijos y de sus hermanos.

00:28 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Cuenta que tras la rueda de prensa se fue con su vecina, que era su abogada, a hacer gestiones. La fecha de su testamento coincide con ese día en el que contó su enfermedad, 17 de septiembre de 2004.

00:24 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Se muestran imágenes de Rocío Jurado a su salida del hospital, en el que pasó un mes ingresada. Tras ello, la artista emitió una rueda de prensa en la que contó que padecía cáncer y de su plan de viajar a Estados Unidos para tratarse. Una confesión que la llenó de orgullo.

00:21 ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Continúa la emisión del documental de Rocío Carrasco con el debate de los colaboradores.

00:13 ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Pausa publicitaria.

00:03 ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | En plató los colaboradores debaten sobre la relación de Rocío con el resto de la familia.

00:03 ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Afirma que, entre otras cosas no tiene relación con sus hermanos por la relación que ellos tienen con Antonio David, siendo esta el motivo más importante.

00:00 ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Dice sentirse herida porque ahora Antonio David y José se lleven como familia. «A José siempre le tuve cariño, en pasado. No quiero que pertenezca a mi vida. A mis hermanos los quiero mucho, pero no es para hablarlo ahora».

00:00 ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Recuerda el programa una discusión entre Antonio David Flores y José Ortega Cano en el año 2003. «A José lo acojona en ese momento», dice Rocío, que desvela que en aquel momento el marido de su madre ya sabía de algunos episodios de maltrato que había sufrido.

23:48 ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Los colaboradores debaten sobre el documental.

23:46 ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Rocío Carrasco habla de la sociedad Rochipín, que tenía a medias con Antonio David Flores. Explica que David quería solo los bienes, no las cargas.

23:36 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Continúa la emisión del capítulo número 7

23:17 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | El programa se va a pausa publicitaria.

23:17 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Los colaboradores debaten sobre la emisión.

23:16 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | “El médico me dijo que el 80% de los pacientes no sobreviven. Yo le dije, ‘me da igual, mi madre está en el 20%’”.

23:15 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Acudió al hospital HM Montepríncipe y ahí le dijeron que la operarían. Rocío se encontraba fuera de España, pero regresó inmediatamente tras la llamada de su madre, que ya estaba en Madrid, donde le dijeron que tenía cáncer de páncreas.

23:14 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | El documental viaja hasta el agosto de 2004 a Chipiona, cuando Rocío Jurada es diagnosticada de cáncer. Recuerda su madre tenía que trabajar en las Fiestas Colombinas de Huelva, pero que se encontraba mal y que el médico le dijo que se tenía que ir inmediatamente a Madrid. Sin demora. Isabel Pantoja fue su sustituta.

23:13 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Rocío se sorprende tras unas imágenes que no había visto de Antonio David en las que cuenta que su hijo David canta las canciones de su abuela y que “el problema es que todo se pega porque muchas veces le ve con faldita”. “Me parece muy fuerte”, dice enfadada, sin encontrar palabras.

23:11 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | El fallecimiento de su madre, Rocío Jurado, marca una diferencia entre la relación de Rocío Carrasco como sus hijos.

23:11 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Recuerda que hacían deporte los cuatro juntos, que jugaba con su hija y sus amigas con la comba y la goma. Una situación que duró poco tiempo.

23:08 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Asegura que tras estar con su padre, notaba un cambio en la actitud de sus hijos en temas de educación, por no tener horarios, estar cansados. Dice que se arrepiente de haber firmado ese convenio porque al final lo ha conseguido ha sido ofrecerle más tiempo para que consiguiera lo que hoy ha conseguido, pero en aquel momento creía que era lo mejor para sus hijos.

23:07 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Al final, Antonio David no acude a la modificación de medidas porque coincidió con el día de la firma del convenio y el juzgado emitió un auto en el que se le tiene por desistido de la demanda contra Rocío, imponiéndole las costas causadas.

23:01‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | “A él no le ha dado la custodia compartida ningún juez ni nadie que no sea Rocío Carrasco Mohedano”, responde tras ver un fragmento en el que a Antonio David le dan el premio Libra, con el que se pretendía homenajear a personas que luchan a favor de la custodia compartida. Al poco se entera que Antonio David le interpone un procedimiento judicial alegando que no ha cuidado bien de su hijo.

22:59 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Cree que el motivo que le llevó a hablar fue porque esperaba que su reacción hubiera sido quitar el convenio y volver a las medidas de separación y así hubiera podido venderse como “pobrecito, por culpa de Lydia, él no ha sido… Es mentira”, sentencia.

Afirma que Lydia Lozano sabía que el convenio al que se refería en la revista ‘Sorpresa’ no era cierto.

22:58 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Continúa el capítulo 7.

22:49 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | El programa se va a pausa publicitaria.

22:49 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Señala especialmente la cláusula de confidencialidad, que se firma el 18 julio de 2013, en la que ambos se comprometían a guardar absoluto silencio con respecto a ese convenio. Tres días más tarde, Lydia Lozano cuenta en una revista lo que Antonio David le contó sobre el convenio.

22:44‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | “Esto dice que cuando yo accedo a este convenido es reducirle a la mitad la pensión que le impone el juzgado en el procedimiento de separación”, dice Rocío. Que matiza que la pensión es por los dos niños.

22:42‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Rocío Carrasco matiza las contradicciones de su ex, que ha cambiado de opinión a lo largo de los años y lee algunos capítulos del convenio regulador.

22:40 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Se recuerdan algunos fragmentos en los que Antonio David habla sobre el convenio y afirma que “renuncié a muchas cosas por ellos”, refiriéndose a dinero, y que pudo haber ganado bastante, pero prefirió renunciar a todo por tener a sus hijos con él.

22:36 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Rocío describe el convenio como “muy público y cuestionado”.

22:35 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Cuenta que habló con Javier Sardá para decir que todo lo que decía su ex era mentira, desvelando la existencia del convenio. El presentador consiguió que Antonio David firmara el convenio. “Me dijo ‘que no había preocupación, que de ahí salía con el convenio firmado’. Y así fue”.

22:34‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Sin embargo, el documento se quedó seis meses en la mesa de su abogado sin firmar. Medio año en el que Antonio David continuaba en televisión diciendo “que yo no le dejo ver y que soy una malísima madre”.

22:32‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | A pesar de tener la custodia, intentó hacer un convenio regulador para que Rocío y David vivieran quince días con cada uno de ellos. Una propuesta que a Fidel le pareció perfecto, pues así todo podría parar al conseguir el exguardia civil su objetivo: estar con sus hijos.

22:31 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Deja claro Rocío que en cierto momento de flaqueza se planteó darle los niños por completo a Antonio David para que dejara de hacer daño a sus hijos y a la familia. Fue algo que le duró horas. Asegura que se ha encargado de que los hijos quisieran estar con su padre.

22: 31 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Cuenta Rocío Carrasco que el ver a su expareja en televisión hablando sobre sus hijos, que no le dejaban estar con ellos y que era el mejor padre, unido a lo que les estaba haciendo a los niños, le llevó a pensar que quizás “si yo accedía de alguna manera y contribuía a que estuviera más tiempo con los niños, a que eso cesara y que a mí en cierta forma me iba a dejar en paz porque habría conseguido lo que quería”.

22: 28 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | “No es un interesado, lo dio todo y se metió en una historia de la que sale perjudicado sin pedir nada a cambio”, dice sobre su marido.

22: 27 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Tras escuchar programas del pasado en los que se habla mal de su marido, sobre el que dicen que “no ha trabajado en su vida” o que “no paga ni los cafés”, Rocío dice que “no interesaba que estuviera a mi lado, tenían que desprestígialo y humillarlo. De todas formas me parece una auténtica vergüenza, me da asco que la gente tenga esa facilidad para vomitar cosas que son humillantes y que dejan en mal lugar a alguien que no les ha hecho nunca nada”, dice.

22: 23 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Tras la emoción, Rocío se ríe al escuchar a su madre hablar sobre una de las reuniones familiares, en la que Jurado se encontraba Fidel Albiac. “Fidel se gana a mi madre en el punto de que ella le conoce. Por eso he dicho que pese a todo lo que se ha dicho y todo lo que se han encargado de decir y de ‘mierdar’… La relación que ellos dos tenían la sabían ella, la sabe él y la se yo».

22: 23 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Sin poder contener las lágrimas, dice que esa canción “me lleva a ella (a su madre), a esa eterna madrugada”, refiriéndose al día en el que falleció su madre.

22: 22 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | El documental comienza con el nacimiento de la propia Rocío, que se emociona al ver algunos vídeos de su infancia junto a sus padres, Rocío Jurado y Pedro Carrasco. Mientras suena la canción ‘Algo se me fue contigo’, se escucha a Rocío suspirar emocionada al poder verse de niña.

22:21 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Tras afirmar que el próximo miércoles estará en directo, Rocío Carrasco agradece a Carlota Corredera sus palabras.

22:19 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| «Estoy bien. Primero quería reiterarme en el mensaje que os mande el otro día, en las gracias. Gracias con letras mayúsculas. Y segundo quería contaros algo, ¿te parece? Sé que durante las emisiones de estas semanas de la serie documental ha sido muchísima la información que todos habéis tenido que digerir y que ver y que asimilar. No es fácil contar una vida de 20 años en unas pocas semanas. Creo que llegados a este punto, que estamos en el ecuador de la serie documental, de esta historia que es mi vida, creo que es el momento de hacer un parón en la emisión de la serie documental y usar ese parón para poder resolver, aclarar puntos, para poder explicar algunas cosas que yo supongo que vosotros y las personas que están en casa se hayan preguntado y hayan dicho ¿esto por qué? Creo que ha llegado ese momento de hacer ese parón. Me gustaría el miércoles que viene estar con vosotros en directo para hacer precisamente eso», ha dicho.

22:18 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Rocío Carrasco llama en directo al programa para hacer un anuncio.

22:14 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Comienza el episodio número 7, titulado ‘Algo se me fue contigo’.

22:12 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Muestra un comunicado del Hospital HM Puerta del Sur en el que se confirman los ingresos de Rocío Carrasco.

22:10 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Desvela el contenido exacto del informe en el que se especifican los medicamentos que se tomó Rocío Carrasco el día que intentó suicidarse. Una treintena de pastillas que, mezcladas, «pueden ser letal». Critica que se abra un debate sobre la cantidad de pastillas necesarias para quitarse la vida.

22:07 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Muestra los informes del hospital HM Sanchinarro que confirmar el intento auto lítico de Rocío Carrasco, además como el intento de alta en el que también se especifica la sobre ingesta medicamentosa. «Dos documentos oficiales en los que sí esta escrito hasta tres veces que Rocío Carrasco se intentó quitar la vida», dice.

22:06 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Carlota Corredera lee un comunicado por parte del equipo sobre la verdad del testimonio de Rocío Carrasco, centrándose en la veracidad de las pruebas presentadas. «No se puede negar lo que hay escrito en esos informes».

22:05 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Comienza el 7º capítulo del documental ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’.

22:04 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| En esta nueva emisión del documental sobre su vida, Rocío Carrasco repasa los eventos transcurridos entre los años 2003 y 2006, cuando su madre, Rocío Jurado, enfermó.

Rocío Carrasco regresada este miércoles 14 de abril a Telecinco para mostrar una nueva faceta de su vida privada con la emisión del capítulo número 7 de su documental, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. En esta ocasión, la exmujer de Antonio David Flores centra su relato entre los años 2003 y 2006, cuando tuvo lugar una de las épocas más complicadas de su vida, la enfermedad de su madre, Rocío Jurado, y los tratamientos a los que se sometió durante años. «Todo el mundo lloraba a la artista, pero yo lloraba a mi madre», se escucha decir a Rocío en una de las previas que se han emitido, desvelado que este nuevo capítulo de la docu-serie estará cargado de emociones.

Además, hablará sobre la celebración de la gala ‘Rocío… siempre’, en la que ‘La más grande’ regresó a los escenarios tras dos años de ausencia, rodeada de otros gran nombres como Raphael, David Bisbal, Mónica Naranjo o Chayane, entre otros. Un programa muy especial ya que fue una de las últimas veces en las que Rocío cantó para el mundo, pues fallecía apenas seis meses después. Por otro lado, Rocío Carrasco recordará algunos episodios en los que compartirá protagonismo con sus hijos, Rocío Flores y David Flores, y su hermana Gloria Camila, a quienes no ve desde hace años.