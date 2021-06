Dolor, tensión y reproches: así ha sido el cara a cara de Kiko Rivera y Anabel Pantoja

Kiko Rivera ha regresado este viernes a Telecinco para conceder una nueva entrevista a Jorge Javier Vázquez. Como en las otras ocasiones, el hijo de Isabel Pantoja ha llegado al plató con las ideas muy claras y con la intención de responder a todas las preguntas del presentador catalán. Desde el minuto uno, se ha mostrado muy sincero, dolido y cansado con una situación que se ha alargado durante siete meses. Un tiempo en el que ha contado con el gran apoyo de su mujer, Irene Rosales, pero no con el de la otra mujer de su vida, su prima Anabel Pantoja.

Casi una hora y media después del comienzo de la entrevista, Anabel se ha sentado a su lado. Un cara a cara que ha tardado en llegar, pues aunque los primos han hablado por teléfono, llevaban meses sin verse. Las cosas no han sido fáciles, la colaboradora no estaba cómoda y aunque ha comenzado pidiéndole perdón a Kiko, “si te he podido joder en algún momento, te pido perdón. Te respeto y respeto tu posición y cómo te sientes”, le ha dicho, no ha llegado a entenderle.

Han estado hablando durante casi una hora y media en la que el entendimiento se ha quedado en un lado para dejar paso a los reproches y a las palabras subidas de tono. Kiko se ha mostrado muy directo, no tenía ganas de andarse por las ramas: “Aún no nos hemos sentado para que te cuente qué me pasa porque no me quieres escuchar”, le ha espetado, a lo que ella ha repetido algo que ya ha dicho en más ocasiones, que no quiere tomar partido ni por Kiko ni por Isabel Pantoja.

“Jamás me interpondré entre tú y mi madre porque sé el cariño que existe. ¿Tú me quieres, no? ¿Vendrías a mi casa y te sentarías conmigo a que yo te enseñara las cosas como son? Aunque después te lleves bien con quien tú quieras. Tienes el derecho de saber porqué estoy actuando de esta manera. Tienes la posibilidad de verlo. ¿Quieres?”, le ha ofrecido el marido de Irene Rosales, que ha afirmado que una de las cosas que más le duelen es que Anabel no quiera conocer la verdad y ver sus documentos.

Las primeras respuestas de Anabel han sido tibias y es que se notaba que no quería darle su opinión, pero finalmente ha explotado para decirle a su primo que no quiere participar “porque es doloroso para mí, tanto por ti como por la otra parte. No voy a entrar en un problema entre madre e hijo porque tú no entrarías…”. No eran las palabras que Kiko esperaba escuchar y la ha tachado de “egoísta”. “Entiende cómo me puedo sentir yo de que mi hermana, porque tu lo eres para mí, no me quiere escuchar porque le duele la situación. Pero la vida a veces te tiene que doler. Me ha tocado vivirlo y te puede tocar a ti. (…) No vale que me digas ‘lo siento’ porque estás siendo egoísta”.

A pesar de lo duro de la situación, Kiko Rivera ha conseguido mantener las lágrimas a raya, incluso cuando le ha abierto su corazón de par en par: “Entiende cómo me puedo sentir yo de que mi hermana, porque tú lo eres para mí, no me quiera escuchar porque le duela la situación. Pero la vida a veces te tiene que doler. Me ha tocado vivirlo y te puede tocar a ti. Que no se lo deseo a nadie, pero necesitarás de los tuyos y si alguien que tú necesitas no está, tendrás un sufrimiento doble”.

La situación se ha vuelto un tanto surrealista cuando Anabel Pantoja ha dicho que no estaba en el ‘Deluxe’ para hablar con su primo sino para defender a su novio, Omar Suárez, durante el posterior debate de ‘Supervivientes’. “¿Entonces qué coño haces aquí?”, le ha preguntado Kiko, a lo que ella ha insistido varias veces en que le habían “obligado”. “No quería estar aquí porque sabía que iba a pasar esto. Lo he evitado seis meses. No he querido hablar del tema por respeto a ambas partes. Yo no tengo la culpa, creo que no debería ser la diana”, ha continuado Anabel hasta que Kiko ha alzado un sonoro “¡ya basta, tía!”.

El ambiente en ‘Viernes Deluxe’ no hacía más que caldearse y al final ha explotado cuando Anabel Pantoja ha abandonado el plató. “Me da vergüenza haber discutido con mi primo en televisión. Me siento patética, ridícula”, le ha confesado a Jorge cuando ha ido a buscarla con la intención de que volviera a su asiento. Pero no lo ha hecho y ha sido Kiko el que se ha levantado de su silla para hablar con ella. “¿De verdad no vas a entrar a darme un abrazo? Vamos a tener la fiesta en paz, ¿no?”, le ha espetado ya sin pelos en la lengua a su prima, dolida porque durante la publicidad le dijo que ‘se la había liado’.

Anabel Pantoja y Kiko Rivera se han reencontrado esta noche de viernes tras meses sin verse. Y se han marchado aún más distanciados. Ni si quiera las emotivas palabras del dj han convencido a su prima, que aunque no ha podido evitar las lágrimas, no ha logrado ponerse en su lugar, ni siquiera cuando un muy emocionado Kiko le pedía “Deja de pensar en ti un segundo, Anabel, te voy a seguir queriendo, espero que jamás te veas en la situación en la que estoy yo ahora. Si algún día te sientes tan sola como yo porque mi prima no quiere escucharme, me entenderás. Te he dicho delante de toda España que lo único que necesito es a mi prima”

“Te necesito más que en mi puñetera vida. Mi madre no está, mi tío no está… ¡Te necesito! ¿Y te molestas porque te he dicho que estás montado el espectáculo cuando es verdad? No me digas que te he atacado porque no es cierto. He dicho delante de toda España que la necesito y se ha quedado con que le he dicho que ha montado el espectáculo. Escúchame, por favor”.