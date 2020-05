Dolores Aveiro niega haber dejado de seguir a Georgina en Instagram: «Fue sin querer»

La relación entre Georgina Rodríguez y Dolores Aveiro se ha puesto en duda más de una vez. Parece que suegra y nuera no terminan de entenderse desde que la influencer entrara en la vida de Cristiano Ronaldo, pero lo cierto es que de cara a la galería siempre parecen estar muy bien avenidas. Las dos han negado en reiteradas ocasiones que su relación sea mala y ahora ha vuelto a suceder lo mismo.

En esta ocasión han vuelto a saltar todas las alarmas después de que se apreciara que Dolores Aveiro había dejado de seguir a Georgina Rodríguez en Instagram. Sin duda, en los tiempos de ahora, dejar de seguir a alguien en la red social de moda es una señal muy clara de que algo está sucediendo, pero parece que en el caso de la madre de Cristiano Ronaldo se ha tratado de un error.

Cristiano Ronaldo durante su presentación en la Juventus con Georgina Rodríguez, Dolores Aveiro y su hijo

Con toda la inocencia del mundo, Dolores Aveiro publicaba un texto en Instagram en el que volvía a recalcar que su relación con Georgina Rodríguez estaba perfectamente: «Mis seguidores queridos, si he dejado de seguir a alguien con la que mantengo una relación muy directa, no se extrañen, fue sin querer. Como todos sabéis, mi cuenta de Instagram solo la utilizo de forma superficial, no entiendo muy bien cómo funciona. Si dejé de seguir a mi nuera (y a otras personas) ha sido por error. He tocado sin querer un botón«.

Cansada de las especulaciones

Dolores Aveiro está harta de que la gente opine sobre la relación que tiene con Georgina Rodríguez y así lo ha mostrado en Instagram: «Dejad de inventar historias. Personas y gente tonta… tengo una edad para saber de todo esto, no estoy enfrentada con nadie, no sé usar Instagram. Este texto lo está escribiendo mi hija porque no sé tampoco hacer historias. Solo sé publicar fotografías y leer vuestros comentarios. No inventéis tonterías», concluía.

Georgina Rodríguez y Dolores Aveiro celebrando el cumpleaños de los mellizos Eva y Mateo

Sin duda, la madre de Cristiano Ronaldo y su pareja no dejan de desmentir en muchas ocasiones que de mala relación nada de nada pero tiene pinta de que volverá a pasar en más de una ocasión. Por su parte, Dolores Aveiro disfruta de la vida después de haber superado un ictus que puso en alerta a toda la familia, ya que se trata de un susto muy grande.