Don Felipe entrega los trofeos de la Copa del Rey MAPFRE de vela

Don Felipe ha sido el encargado de hacer entrega de los premios a los ganadores de la 39 edición de la Copa del Rey MAPFRE de vela que ha tenido lugar en la bahía de Palma del 31 de julio al 7 de agosto. Como estaba previsto la velada ha comenzado a las nueve de la noche en el Recinto de Ses Voltes del Parc de la Mar de la ciudad balear. Allí ha llegado el monarca, esta vez en solitario, sin la compañía de doña Letizia y sus hijas, Leonor y Sofía. Las tres sí se acercaron al Real Club Náutico de Palma por la mañana para participar en el homenaje al medallista olímpico Joan Cardona, tras lo que se han acercado al pantalán donde estaba amarrado el Aifos del monarca.

Allí han saludado a los compañeros de tripulación de don Felipe y, tras posar para la foto, se han despedido con un cariñoso beso. Momento en el que la Reina ha aprovechado para desearles que tuvieran una buena jornada en alta mar. Pero sus deseos no han surtido efecto y la embarcación patroneada por el Rey finalizó en cuarta posición en la categoría BMW ORC 1.

Esta última jornada de competición se celebró, según sus organizadores, en unas «espectaculares condiciones que refrendaron, una vez más, la reputación de la bahía de Palma para la competición a vela». Esta nueva edición de la Copa del Rey de vela ha acogido un total de 9 clases. Según la web oficial del torneo, ocho de los nueve títulos se decidieron en el último tramo del campeonato, siendo el Teatro Soho CaixaBank de Javier Banderas el ganador del Trofeo V Centenario como vencedor absoluto. Se trata del quinto título para el hermano del protagonista de ‘Dolor y Gloria’, armador del barco.

Precisamente Antonio Banderas se encargaba, nada más conocer el triunfo de la embarcación de su hermano, de compartir su alegría con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram. Un post en el que celebraba la victoria y además agradecía la cercanía de don Felipe para con sus contrincantes, con quienes no dudó en posar para la fotografía que ilustraba el mensaje.

Su Majestad el Rey Felipe VI ha hecho gala de su cercanía con todos los ganadores, entre ellos José Coello, ganador en BMW ORC 3 con El Carmen Elite Sails; Marta Garrido con el Dorsia Covirán en MallorcaSotheby’s omen’s Cup, y Marcelo Baltzer con el Let it Be en la nueva clase Herbalife Nutrition J70.

Ha sido un día de lo más ajetreado para Felipe VI que, al parecer comenzará sus vacaciones privadas junto a la Reina y sus hijas en los próximos días. Unos días de descanso alejados del foco mediático y que este verano tiene un cariz diferente por la cercanía de la mudanza de Leonor a Gales. Parece ser que la Princesa de Asturias se mudará a finales de agosto al internado en el que tiene previsto estudiar Bachillerato Internacional los dos próximos años.