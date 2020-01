Don Patricio niega haber estado saliendo con Lola Índigo: «¿Cómo vas a dejar algo que no hemos empezado?»

La pasada noche del 20 de enero tuvieron lugar los premios de la música en España, los premios Odeón 2020. Y si hay que hablar de música en este país no se puede dejar pasar a una de las parejas artísticas que más hacen bailar a sus fans: Lola Índigo y Don Patricio. Desde que los cantantes sacaron su single ‘Lola Bunny‘ no hay fiesta en la que no suene ni evento musical en el que no actúan. Y ayer no iba a ser menos ya que ambos contaban además con varias nominaciones a los premios (aunque solo el canario se llevó el de Mejor canción).

Esta era la primera vez que ambos aparecían en el mismo evento público desde que a finales de 2019 se diese a conocer su supuesta ruptura sentimental tras varios meses juntos aunque ellos nunca llegaron a pronunciarse al respecto. Ni de que estaban juntos, ni de que lo habían dejado. Así que ante la duda, los medios allí presentes le preguntaron al canario por cómo estaba su relación con la exconcursante de ‘OT 2017’. «¿Vas a actuar con tu chica?», preguntaba la reportera de Gtres: «¿Mi chica? Supongo que te referirás a Mimi«, decía extrañado.

lola indigo y don patricio cantando una versión chulisima de contando lunares por no hablar de lo q es la puesta es escena la coreo etc perdonadme pero hacía tiempo q no veía algo tAn bueno pic.twitter.com/Ak95VIBiGQ ? nayara ? (@nayara_mlsb) January 20, 2020

Pero las respuestas raras de Don Patricio no se quedaron ahí porque si esta primera parecía demasiado extraña pareciendo no querer referirse a Lola Índigo como «su chica», el cantante reconoció que al 2020 le pedía «salud» porque el amor ya lo tiene «y el dinero se buscará», algo que deja claro que en el amor está bastante servido. Así que la reportera no dudó en preguntarle: ¿Entonces está Don Patricio todavía saliendo con Lola Índigo? «Estamos bien. Pero la pregunta es: ¿Alguna vez hemos empezado? ¿Cómo vamos a dejar algo que no hemos empezado? Se dice por ahí pero no sé…«. ¿Eran falsas entonces las noticias sobre su romance? Don Patricio lo tiene claro: «Yo cuando las veo se las paso y nos reímos. Te tienes que tomar las cosas con humor. Toda España no ha emparejado y hemos roto, y hemos vuelto, y hemos roto…».

Sea como fuere y con la incógnita en el aire, la pareja de artistas se subió junta al escenario del Teatro Real de Madrid para hacer la actuación final de la gala interpretando una versión nueva de ‘Contando lunares’, single de Don Patricio con el que además ganó el galardón esa noche. En esta versión Lola Índigo aportaba una toque mucho más flamenco y, sobre todo, mucho, mucho baile, como ella bien sabe.

Lola Indigo no cantó todavía, esta claro que se estaba cagando ? pic.twitter.com/w2KpH5I5vT

#PremiosOdeon ? maykel_1990 (@maykel_1990) January 20, 2020

El otro gran momentazo de Lola Índigo en la gala

Pero este no fue el único momentazo de la noche que protagonizó Mimi durante la gala. A la cantante no le hizo falta ganar ningún premio para hacerlo, de hecho le bastaron unos pocos segundos. Todo ocurrió durante un momento entre actuación y presentación que una cámara hizo un barrido por le público mientras aplaudían. Fue justo en esa imagen en una de las esquinas en la que se puede ver como Lola Índigo se levanta de su butaca situada en primera fila y sale corriendo despavorida hacia el backstage. Lo gracioso es que, para ser discreta, lo hace un poco agachada haciendo que su forma de correr fuese todavía más cómica. Por supuesto, esto fue captado por varios internautas que compartieron la imagen en Twitter y rápidamente se viralizó.