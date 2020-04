Donde dije digo… Letizia y su cambio de criterio que la pone en el punto de mira

La reina roja

> No es ningún secreto que, antes de poner un pie en Zarzuela, los principios de Letizia tendían más a la izquierda. Republicana y agnóstica, representaba dos valores que chocaban frontalmente con la institución de la que empezó a formar parte. “Tenía las ideas muy claras. No era nada tímida a la hora de decir lo que pensaba, ni si quiera cuando su carrera se vio lanzada por Urdaci cuando estaba el PP en el Gobierno; si algo no le gustaba lo decía, y estaba claro que en aquella época había muchas cosas que no le gustaban del Gobierno de José María Aznar. Muchos nos sorprendimos al enterarnos de quién era su misteriosa pareja de la que había hablado alguna vez, siempre pensamos que era más bien republicana, pero…”, reveló a Jaleos un antiguo compañero de la reina.

