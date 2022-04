¿Dónde estaba Antonio David durante el cumpleaños de Marta?

"Son muchos feos y este es el último", aseguraba Marta Riesco durante el anuncio de la ruptura minutos antes de acudir a su fiesta de cumpleaños a la que Antonio David había anunciado su ausencia. "Lo organizamos juntos" por lo que "cambié la fecha de mi cumpleaños porque él no podía ir el martes", apuntaba. Según se ha confirmado en 'Viva la vida', el propio martes Antonio David había hecho un feo a la periodista y su propia familia pues los planes eran salir a comer todos juntos, sus padres, ella y su novio. A unas horas de la celebración recibía un mensaje en el que se echaba atrás: tenía que cuidar a sus hijos.

Sin embargo, en 'Viva la vida' se ha contado que esta excusa no es cierta: "Rocío se habría enterado que las fotos de Marta y Antonio David fueron pactadas, y habría discutido y mucho con su padre, esa sería la razón real por lo que hubiera dejado plantada a su novia". No obstante, Pilar Vidal asegura que Olga Moreno pidió a Antonio David que se quedara en Málaga porque se encontraba mal después de haberse sometido a una liposucción "y tenía que cuidar de los hijos".

Gtres

En este sentido, Pilar añade que "Olga le dice que no se encuentra bien y necesita que él se quede en Málaga al cuidado de sus hijos, además uno de ellos tenía una cita médica. Él se siente obligado y acorralado y el viernes no puede hacer ese viaje para acompañar a Marta en su cumpleaños porque su ex le dice 'estoy mal, no me encuentro bien'. El jueves estaba bien, y el sábado también, la vimos salir de una peluquería, pero justo el viernes no". No obstante, algunas informaciones como las obtenidas por Makoke y Diego Arrabal, la periodista sabía "desde el martes" que no iba a ir puesto que Antonio David no le dio un 'sí' rotundo.

"Me hubiera gustado que estuviera aquí mi novio, pero no ha sido así", explicaba la periodista en su fiesta de cumpleaños. Tras ella, Marta Riesco confesaba que: "nadie es malo, nadie es bueno, y no merezco el trato vejatorio que he recibido. Estoy aquí porque me lo he currado. Él ha hecho mucho menos que yo pero yo jamás nunca en mi vida me he aprovechado de nada, solo de mi trabajo y quiero que se hable de mi trabajo".

El exguardia civil estaba en Málaga ese jueves, donde sigue a día de hoy, acompañando a su hija pequeña al colegio por la mañana, y a Rocío Flores al tren por la tarde. No obstante, Antonio David se quedó en la ciudad en lugar de viajar con ella a Madrid. El mismo viernes, el equipo de 'Viva la vida' asegura que "no se le ve ni a él ni a Olga en todo el día. No hay movimiento en la casa familiar".

Diezminutos.es

