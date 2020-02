Duffy explica la razón de su ausencia: «Fui secuestrada, violada y drogada»

Pocas personas recuerdan que, en su época, Duffy fue catalogada como «la posible sucesora de Amy Whinehouse» y es que en un tiempo récord la cantante galesa se convirtió en una de las artistas femeninas que más habían conseguido vender en los últimos años. Su éxito llegó en 2008 con singles como ‘Mercy’ y de la mano de su álbum debut ‘Rockferry’.

Duffy en una entrevista en 2009| Foto: AP

La cantante cosechó tanto éxito que se alzó con el Grammy al mejor álbum pop de 2009, sin embargo, de un día para otro, Duffy se retiró y desapareció por completo sin dejar rastro. Nadie sabía a qué se debía que la artista se alejase de los focos en pleno apogeo de su carrera hasta ahora, cuando ella misma lo ha querido contar a través de un post en su cuenta de Instagram que ha dejado a todo el mundo completamente conmocionado.

«No os podéis imaginar la cantidad de veces en las que pensé en escribir esto, en la forma en la que lo escribiría y especialmente cómo me sentiría después», comenzaba la cantante. «No estoy completamente segura de por qué ahora es el momento adecuado y qué es lo que me anima y me libera a hablar«, continuó.

«No puedo explicarlo, muchos de ustedes me preguntan qué me pasó, por qué desaparecí y dónde estuve. Un periodista me contactó, encontró la manera de comunicarse conmigo y le conté todo por lo que pasé», confesó Duffy. «Fue muy amable y lo cierto es que me sentí bien al hablar finalmente de esto«, aseguró.

Duffy| Foto: Twitter

Duffy fue secuestrada y violada durante días

«La verdad es, y confía en mí ahora que estoy bien, que fui violada, drogada y mantenida cautiva durante algunos días. Por supuesto sobreviví. La recuperación me llevó un tiempo», confesó la cantante, que explicó que trató muchas veces de contar esta tragedia pero que, sin embargo, se veía sin fuerzas. Asimismo, Duffy ha pedido respeto por ella y por su familia y ha comunicado que en los próximos días saldrá a la luz la entrevista que dio hablando sobre este tema.