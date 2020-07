Ed Sheeran confiesa las adicciones que ha padecido: comía y bebía hasta vomitar

Son muchos los grandes artistas, bien sean del mundo de la música o del cine, los que han confesado en algún momento de su vida que han padecido algún tipo de adicción. Hay quienes han dejado su correspondiente adicción de forma radical tras vivir un susto que le podría haber costado la vida y hay otros que se apoyan en las personas que tienen a su lado para salir de las adicciones que tienen.

Pues bien, este ha sido el caso de Ed Sheeran quien ha confesado en una conferencia online sobre la ansiedad todas las adicciones que ha padecido y cómo ha logrado superarlas apoyándose en su mujer, Cherry. El cantante ha asegurado que se siente muy identificado con la vida de Elton John y que, por eso, ha comenzado a leerse su biografía: «Tengo una personalidad muy adictiva. Muy, muy adictiva».

Ed Sheeran en la gala Billboard Women in Music 2017

«En una parte dice: ‘Me daba comilonas de helado y me tomaba cuatro postres hasta que vomitaba’, y yo me dije, ‘eso lo he hecho yo’. O atracones de Martinis con los que [Elton] quería ver cuántos podía llegar a beberse. Y yo también he hecho eso», revelaba Ed Sheeran. «Creo que cosas como el azúcar, los dulces, la comida basura, la cocaína, el alcohol… te hacen sentir bien cuando las tomas, pero es lo peor que puedes hacer por ti. Las adicciones son muy difíciles de controlar, pero la clave está en la moderación».

Su mujer, su mayor apoyo

Sin duda, para Ed Sheeran su mujer ha sido fundamental en el cambio de vida que ha experimentado en los últimos tiempos: «Estoy lleno de tatuajes y no sé hacer las cosas a medias. Así que si voy a beber no tiene sentido que solo me tome una copa de vino. Prefiero que sean dos botellas. Tomar una copa de vino es beber con moderación y probablemente no te afectará al día siguiente., pero con dos botellas de vino probablemente acabes muy triste».

Ed Sheeran dando un beso y un abrazo a su novia Cherry Seaborn

Cherry le ha ayudado a cambiar sus hábitos: «Pensé, ‘¿qué sentido tiene?’ Me puse muy oscuro, en plan, ‘¿qué hago yo aquí? ¿Qué sentido tiene?’. Ella hace mucho ejercicio, así que comencé a correr con ella. Come de manera bastante saludable, así que comencé a comer de manera bastante saludable. No bebe tanto, así que yo tampoco bebía. Eso lo cambió todo», revelaba.