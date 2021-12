Ed Sheeran y el día en el que ‘casi mata’ a Elton John por Navidad…

Todo el mundo quiere repetir la fórmula de Mariah Carey… Que ni ella misma lo ha logrado

> Pongámonos en situación. Cada vez que llega diciembre, a los artistas les entra una fiebre loca por crear una canción que resuma el espíritu navideño y, sin negar la realidad, suene en cada centro comercial. Y a ser posible, a todas horas. Una fórmula mágica que solo ha logrado Mariah Carey, con su villancico original, All I want for Christmas is You. Incluso ella misma ha intentado repetir esa fórmula sin mucho éxito…

Pues bien, los dos cantantes que lo han intentado este año han sido el veterano Elton John y el pelirrojo más popular de Reino Unido, Ed Sheeran. Y su intento por conquistar la Navidad casi acaba en la más terribles de las tragedias.

