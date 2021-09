Edmundo Arrocet llora por su ruptura con María Teresa Campos

Para eso le pagan y por eso está hablando todo lo que no habló en estos dos últimos años. Arrocet está dando bastante jugo a su participación en el programa.

Para eso le pagan y por eso está hablando todo lo que no habló en estos dos últimos años. Arrocet está dando bastante jugo a su participación en el programa. Con todas las familiares de María Teresa en modo defensivo, y con pruebas que confirman su versión de los hechos, el humorista ha decidido dar un paso adelante.

Ayer declaraba llorando que «Cuando uno ha vivido con una persona tantos años, con tanto cariño y cuando ha sido tan feliz siente esa sensación bonita porque fueron casi seis años».

«Cómo con 70 años se me va a ocurrir la payasada de cortar con un mensaje de teléfono.Esperaba que saliera de ella contar la verdad. Se dijeron muchas mentiras y a mí me dolió, especialmente por mi hijo. Cuando tú has querido tanto a alguien, te cuesta mucho decir algo así y dejarla por mentirosa».

Del comunicado de María Teresa Campos comentaba que «Era algo íntimo y no entiendo que mandase un comunicado hablando de nosotros. A mí no me gustan esas cosas, pero bueno». Su idea es retomar esa conversación pendiente en algún momento y poder pasar página.

Lo que ignora, de momento, es que las hijas y la nieta de su otrora pareja están a diario desmintiéndole, pero con pruebas en la mano. Nadie duda de que esta jugada de Arrocet le permitirá sanear su economía y recuperar un protagonismo perdido tras tantos años de desaparición. Esperamos tus comentarios al respecto de las declaraciones del antedicho.

