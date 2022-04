Edmundo Arrocet se convierte en el mayor aliado de María Teresa Campos en su búsqueda de empleo

Podría decirse que Edmundo Arrocet es uno de los personajes televisivos que menos reparo tienen a la hora de hablar sobre diversos temas. A raíz de su romance con María Teresa Campos, el humorista dio un paso al frente dentro del mundo mediático, motivo por el que también se supo que tuvo un breve acercamiento con Bárbara Rey. Ambas relaciones fueron duramente criticadas por los entornos de las protagonistas, que han llegado a considerar que el exconcursante de Secret Story se ha aprovechado de ellas por su popularidad. Pero lejos de contestar a estas acusaciones con ataques, el más conocido como “Bigote” Arrocet ha tomado una postura totalmente inesperada en su última aparición pública.

Como no podía ser de otra manera, el cómico fue uno de los invitados a la Gala Oscar del Humor, celebrada en la capital. En esta ocasión, Edmundo se ha mostrado muy cercano con los reporteros allí presentes, hablándoles sin tapujo alguno sobre su relación con la madre de Terelu Campos: “Nosotros hemos sido muy felices durante seis años. Yo conozco matrimonios que duran menos y nosotros, con la edad que teníamos, estábamos bien, y hemos tenido seis años maravillosos de los que no me puedo olvidar”, declaraba, enterrando así un hacha de guerra que en los últimos meses ha estado muy presente entre el clan Campos y Arrocet.

Por si fuera poco, el humorista también ha hecho referencia a la alegría que siente después de que su ex fuera premiada con el galardón a la trayectoria profesional en los premios Andalucía de Periodismo: “Se lo merece. Teresita ha estado toda la vida trabajando. Con todo lo que ha hecho se merece un programa de televisión. Con ella se puede hacer un programa. No me gustaría que se retirara, en Argentina hay presentadoras que tienen 90 años y tienen una hora de almuerzo, en México lo mismo. En España, en cuanto la mujer envejece está fuera del planeta, y eso no está bien. La gente mayor es la que ya no tiene prisa, y sabe que el puesto de trabajo hay que conservarlo y ayudar donde está trabajando”, sentenciaba, dejando entrever que está plenamente volcado con la intención de la presentadora a la hora de querer abordar un programa televisivo pese a su avanzada edad, hasta el punto de querer ser un invitado si finalmente alguna cadena le concede un programa.

No obstante, el argentino aún no ha olvidado todo lo que las hijas de María Teresa han dicho sobre él en los platós, motivo por el que volvió a sacar el tema del famoso WhatsApp que habría dinamitado su relación cuando los periodistas le preguntaron sobre si felicitaría a la matriarca de las Campos: “A lo mejor me vuelvo loco y pongo un WhatsApp, cosa que nunca he hecho, porque no es verdad. (…) Yo no meto a las hijas ni meto a nadie. Fue un problema misterioso, porque yo no mandé un WhatsApp. Yo quiero que lo muestren. Yo no fui a buscarla a la estación, dije claramente a Gustavo que no me fuese a buscar”, aclaraba, en un intento por zanjar una polémica que sigue estando viva pese al paso del tiempo.