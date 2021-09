Edmundo y María Teresa Campos: una historia de amor que no terminó bien

María Teresa Campos y Edmundo Arrocet eran, a priori, una de las parejas más estables de la crónica social de nuestro país. Sin embargo, lo que comenzó siendo un amor de película terminó por convertirles a los protagonistas de esta historia en verdaderos archienemigos. En un principio, el cómico y la periodista llevaron su relación en secreto para evitar así cualquier tipo de habladuría. Contra todo pronóstico, en 2014 un paparazzi les cazó y se confirmó el noviazgo. Aunque es cierto que se conocieron en 2012 en ‘Qué tiempo tan feliz’, en el formato saltaron las chispas y ese fue el principio del fin.

Durante su noviazgo se muestran cómplices y felices y están tanto en lo bueno en como en lo malo, como por ejemplo cuando en 2018 le operaron a la comunicadora de un problema intestinal. Justo tres meses después, se embarcan juntos en un mismo proyecto profesional: forman un dúo musical y sacan el disco ‘Una bella historia’, aunque el éxito que obtuvieron no fue el deseado.

Estuvieron juntos durante cinco años y medio, pero en noviembre de 2020 su vida da un giro de 180 grados y ponen fin a su romance. Fue su hija, Terelu Campos, quien leyó en ‘Viva la vida’ un comunicado de parte de su madre. Son momentos muy difíciles para mí, pido ante todo respeto. Yo, María Teresa Campos, quiero comunicar a través de este programa, algo relativo a mi vida personal. A lo largo de estos años, en mi relación sentimental con Edmundo Arrocet, se ha especulado en numerosas ocasiones con crisis y rupturas que eran infundadas. Por eso, ahora quiero ser yo mima quien os comunica que las relaciones duran más o menos en el tiempo, a veces, toda la vida, o seis años, como ha sido mi caso con Edmundo”, explicó en primera persona a través de un escrito.

Después salió a la luz que supuestamente el cómico había terminado con María Teresa mediante un mensjae. Hecho que ha sido muy criticado en los últimos años. Sin embargo, en su debut este jueves en ‘Secret Story’ reveló que eso no fue así, tumbando así la versión de las Campos.

«Llevo sin hablar con Teresa dos años. El día 29 de noviembre es mi cumpleaños y se cumplen los dos años. No sé si me estará viendo, no tengo idea. Yo sí la veo a ella, le tengo cariño… Cuando uno ha vivido con una persona tantos años y he sido tan feliz sientes una sensación bonita si la ves», expresó en un primer momento. «Las cosas se acaban y punto. Yo había hablado esa tarde con ella y le dije que yo me iba y a la mañana siguiente me despedí y me fui. También lo sabe Terelu porque a ella también le escribí, explicó Edmundo a Jorge Javier Vázquez, presentador del ‘reality’.