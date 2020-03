Edurne lamenta tener que anunciar el retraso de la publicación de su disco ‘Catarsis’ por el coronavirus

No hay duda de que el coronavirus está arrasando en todos los niveles en España. Numerosas empresas se han visto obligadas a cerrar. La última afectada por las consecuencias que está dejando tras de si la pandemia ha sido Edurne. La cantante ha tenido que posponer la fecha de lanzamiento de su nuevo disco: ‘Catarsis’ en el que la cantante llevaba trabando desde el año 2016 y que iba a ver la luz el 10 de abril de 2020.

Edurne ha querido compartir esta noticia con sus seguidores a través de un vídeo que ha publicado en su cuenta de Instagram en el que ha explicado por qué ha tomado esta difícil decisión: «Después de haberlo pensado y viendo que en España se ha prorrogado el estado de alarma otros 15 días y, sobre todo, por la situación actual que estamos viviendo, voy a posponer la salida del disco. Una vez que salgamos del estado actual os comunicaremos una nueva fecha«, ha empezado explicando sin poder disimular la tristeza en su rostro.

«Creo que lo más importante es la salud y yo no quiero poner en riesgo la salud y seguridad de los repartidores. Además, creo que ahora tienen que estar centrados en repartir productos de primera necesidad», ha terminado diciendo asegurando que no le ha quedado más remedio que tomar esta decisión y que para hacer más amena la espera y la duración de la cuarentena, ira compartiendo trocitos de su nueva música a través de sus redes sociales.

David De Gea apoya incondicionalmente a Edurne

Como era de esperar, las respuestas y comentarios no se han hecho de rogar y no han tardado nada en llegar al vídeo. «Muchas gracias por pensar así. Trabajo en una empresa de transporte urgente y todos te lo agradecemos. Ojalá todo mundo pensará como tú», ha escrito una de sus seguidoras y que además tiene ese puesto de trabajo del que tanto se ha acordado Edurne al tomar esta decisión. «Me muero de ganas por tener el disco, pero no quiero poner en riesgo a ningún repartidor por tenerlo y prefiero esperar a que todo termine para comprarlo», ha escrito otro de sus seguidores dejando claro que comprende al máximo la decisión que se ha tomado.

Edurne y David De Gea en Los Ángeles haciéndose un selfie

Pero el mayor apoyo que ha recibido la cantante ha venido de la mano de un comentario de su pareja, David De Gea. El futbolista también ha querido comentar la foto de su mujer con un bonito corazón rojo en el que le ha mostrado su incondicional amor. Durante estos días de cuarentena, la pareja se ha dejado ver mucho más a través de las redes sociales ya que, al igual que muchos otros famoso, ellos también se han sumado a compartir su día a día y así mantener entretenidos a sus seguidores.