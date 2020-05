Edurne se emociona al hablar con su padre en directo en ‘Viva la Vida’

Edurne está confinada en Reino Unido, en concreto en Manchester desde que se decretó el estado de alarma, pero por suerte no está pasando la cuarentena sola, sino que está acomapañada de su chico, el portero David de Gea.

Edurne hablando en ‘Viva la Vida’/ Foto: telecinco.es

La cantante ha conectado en directo con ‘Viva la Vida’, el programa de Telecinco y lo ha hecho a través de una videollamada, pero lo que no se esperaba es que iba a recibir una sorpresa muy especial desde España.

En su intervención en el espacio ha dicho: «La familia es una de las cosas que más estoy echando de menos», y seguía añadiendo: «Estoy contenta de poder estar en Manchester con mi chico. Pero lo primero que voy a hacer cuando se pueda es ir a ver a mi familia», y ha sido en ese momento cuando en pantalla ha aparecido Tomás, su padre, que ha conseguido dejar a Edurne sin palabras porque no se lo esperaba.

Edurne hablando en ‘Viva la Vida’ con su padre/ Foto: telecinco.es

«Estamos deseando abrazarla. Estamos deseando que estés aquí», ha dicho su padre con toda la emoción del mundo, y la respuesta de la artista ha sido la siguiente: «Es la primera vez que estoy tanto tiempo sin ellos. En nada nos achuchamos y pasamos tiempo juntos». Lo cierto es que aunque le ha hecho mucha ilusión es evidente que echa de menos a su familia y ha intentado en todo momento controlar sus lágrimas.

Cómo mata el tiempo muerto

En cuanto a cómo está llevando este proceso, parece que se mantiene entretenida, o así al menos lo demuestra a través de su cuenta de Tik Tok, y ha dicho: «Intento hacer todas las cosas que normalmente no me dan tiempo», y ha seguido contando: «Mi disco estaba previsto para el 10 de abril, lo he estado preparando durante cuatro años. No esperaba todo lo que está pasando y no cambié la fecha. Quiero decirle a la gente que pueden reservar el disco online».