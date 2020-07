El agradecimiento de Rocío Carrasco a Lara Dibildos y Laura Valenzuela en ‘Lazos de sangre’

‘Lazos de sangre’ ha repasado la vida de Laura Valenzuela. Un programa en el que, además de su carrera profesional y personal, también se ha repasado su lucha contra el cáncer. Y ha sido precisamente hablando de la enfermedad cuando Rocío Carrasco ha querido agradecer algo por primera vez públicamente tanto a Laura Valenzuela como a su hija Lara Dibildos.

«Cuando abrí la puerta y os vi a las dos para mí fue un momento muy bonito, al mismo tiempo fue un momento muy delicado y muy fuerte dentro de mi vida… pero el veros allí fue como un soplo de aire, una mano amiga», ha contado la colaboradora cuando han conectado en directo con la actriz. «Yo os quería dar las gracias a las dos, por haber estado en ese momento ahí«, añadía sin poder emocionarse al revivir aquel día en el hospital de Houston en el que Rocío Jurado estaba recibiendo tratamiento contra el cáncer de páncreas.

Rocío Carrasco recordando la visita que recibió en Houston / RTVE.es

Un agradecimiento que no tenía que haber dado: «Qué boba eres, es que Houston está muy lejos y de repente encontrar a gente amiga, y de casa…«, respondía Lara Dibildos, para la que su estancia en Houston también fue muy complicada puesto que los cambios horarios y el no poder estar cerca de los tuyos hace todavía más desagradable la estancia.

Lara Dibildos recuerda su lucha contra el cáncer

Además, a lo largo del documental, Lara Dibildos ha recordado su propia lucha contra el cáncer cuando solo tenía 19 años. En su intervención, en la que ha enseñado las cicatrices que tiene en el cuello de las diferentes intervenciones a las que se tuvo que someter, no ha podido evitar derrumbarse al pensar en aquellos días.

Lara Dibildos hablando de su cáncer / RTVE.es

«Es la primera vez que lo cuento. Cuando me dieron el diagnóstico, fue en inglés con una intérprete. Yo entendí lo que decían los médicos y solo quería parar a la intérprete antes de que se lo comunicara a mi madre, pero me quedé muda… Y mi madre se desmayó«, ha contado recordando sus días de lucha en Houston.

Fue un tiempo muy complicado y en el que tanto ella como su madre Laura Valenzuela se sintieron muy solas tan lejos de casa, de su familia y de sus amigos. «Fue una época difícil pero se ha superado todo. Durante mucho tiempo no me salía contarlo, eran muchas dudas y mucho miedo, pero lo importante es estar aquí», ha asegurado la actriz, que años después tuvo que revivir la enfermedad pero con su madre como paciente: «Ya no era yo la paciente y era madre. Todo eso me cambió la vida y la forma de pensar, de sentir… Disfruto mucho la vida«.