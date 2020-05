El agradecimiento de Verdeliss a su marido en los momentos más complicados: «Siempre estás»

El confinamiento no está siendo fácil para nadie y menos para Verdeliss, quien todavía sigue viviendo con sus siete hijos y su marido en un pequeño piso en Pamplona a la espera de terminar, de una vez por todas, con la construcción de su casa soñada que dio comienzo hace ya varios años. Esta situación anómala ha hecho que la mamá youtuber no esté pasando por su mejor época anímicamente hablando, tal y como ha confesado ella misma.

«He tocado fondo«, dice directamente a la cámara. Sin duda el no poder darles una casa en condiciones a sus hijos es lo que más le atormenta: «Las mellizas no tienen ni siquiera una cama. Miren lleva toda su vida durmiendo en un sofá conmigo«, decía entre lágrimas sobre la complicada situación en el hogar familiar durante el confinamiento.

Pero sin duda, todo esto está siendo menos duro porque cuenta con el apoyo condicional de Aritz, su marido y padre de sus siete hijos. Y para mostrarle todo su agradecimiento por estar siempre ahí, la influencer ha querido dedicarle unas bonitas palabras en su cuenta de Instagram y delante de sus miles de seguidores: «Hoy la dedicatorio va por ti, que apareces poco, pero siempre estás«, comenzaba diciendo: «Daños colaterales de ser una familia numerosa jeje«.

Verdeliss: «He tocado fondo»

Y es que Aritz, a pesar de estar en todos los momentos familiares, tiene poca huella digital en el perfil de su mujer. Pero todo tiene una explicación: «Las fotos suelen ser a toda prisa y cuando hay que salir juntos, eres tú el fotógrafo». Pero, más allá de esta divertida anécdota, Verdeliss quería demostrarle todo el agradecimiento que siente hacia él: «Te quiero, Aritz. Gracias por tu sostén, tu cariño, por crear junto a mí esta familia y llamarlo felicidad«.

Por supuesto, tras su publicación, alguno de sus seguidores también han querido alabar la gran figura que es Artiz y que han podido descubrir gracias a Verdeliss: «Me encanta Artiz, siempre tan atento, un compañero que no pone límites a su compañera si no que le ayuda a seguir creciendo. Todo un ejemplo de hombre», escribía una de sus seguidoras.