El ángel de Victoria’s Secret Jasmine Tookes anuncia su compromiso con el empresario Juan David Borrero

Este está siendo un año importante para los ángeles de Victoria’s Secret. Primero fue Martha Hunt la que anunció su compromiso con el fotógrafo Jason McDonald; luego Romee Strijd anunció que estaba esperando su primer hijo junto a su pareja Laurens van Leeuwen; y ahora ha sido el turno de Jasmine Tookes, quien también acaba de decir ‘sí, quiero’ a su pareja, el empresario Juan David Borrero.

El anillo de compromiso está valorado en más de 210.000 dólares | Foto: Instagram

Fue la propia modelo la que compartió la feliz noticia a través de su perfil de Instagram con varias fotografías del gran momento y, sobre todo, del impresionante anillo de compromiso. «¡Si, mi amor! Estamos comprometidos«, eran las palabras con las que anunciaba esta gran noticia.

Un anillo de 210.000 dólares

Tal y como se puede ver en las instantáneas, la pedida de mano tuvo lugar en el Gran Cañón del Colorado, en Estados Unidos, y la pregunta fue realizada de una particular manera: con el mensaje escrito con piedras. «DYWTMM?«, se podía leer (las iniciales de la frase ‘Do You Want To Marry Me?’ [¿Te quieres casar conmigo?].

La pedida tuvo lugar en el Cañón del Colorado | Foto: Instagram

Pero sin duda lo que más ha llamado la atención es el increíble anillo con el que el empresario ha sorprendido a la modelo. Según ha desvelado la revista People, se trataría de una joya de diamantes y oro amarillo personalizado por la firma Ritani. Su valor estimado es de 210.000 dólares.

Por supuesto, las reacciones de sus compañeras de Olimpo no se hicieron esperar. «Os quiero muchísimo a los dos y no puedo estar más feliz. Bienvenidos a la familia. Juan, haces muy feliz a mi niña y no puedo estar más emocionada«, escribía la también comprometida Josephine Skriver. «Estoy muy feliz por mis padres. Os quiero muchísimo. No puedo esperar por esas fiestas«, escribía la portuguesa Sara Sampaio. A ellas también se unieron Martha Hunt, Elsa Hosk, Lais Ribeiro, Romee Strijd, Lily Aldridge e incluso Ed Razek, exejecutivo de LBrands y el encargado de trabajar durante años con las modelos de Victoria’s Secret.