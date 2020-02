El ataque de Cristian Suescun a Fani que ha provocado sus lágrimas en ‘SV 2020’: «A una persona que amas no le haces eso»

Cristian Suescun parece que se ha propuesto discutir con cualquier participante de ‘Supervivientes 2020’ y es que, a pesar de que el reality aún no se ha estrenado, ya han comenzado a surgir las pequeñas rencillas en el hotel. La primera que tuvo el hermano de Sofía Suescun fue con Rocío Flores, a quien trató de picar haciéndole comentarios sobre su madre.

Aunque con la hija de Antonio David Flores no tuvo mucho éxito, en esta ocasión con Fani sí que consiguió una reacción. Anteriormente la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ ya tuvo una rencilla con Yiya a la cual le dedicó un par de insultos, sin embargo, en esta ocasión con Cristian Suescun su reacción fue muy diferente.

Fani en Honduras| Foto: Cuatro.es

Fani estuvo hablando con sus compañeros explicándoles que había entrado al reality para demostrarle a Christofer que le sería fiel y que en esa ocasión las cosas serían diferentes: «Mi novio va a estar supercontento, va a notar ese cambio», aseguró la futura superviviente.

Asimismo, Fani les explicó que su novio no quería saber nada de la televisión porque «no le gusta» pero que él la vería y la apoyaría en el reality: «Quiero que me vea y diga ‘esta es mi Fani’, quiero que se quede tranquilo. Hay muchos hombres en el mundo, pero yo solo quiero estar con él. Nada más me dieron el móvil yo le llamé. Esto me ha servido para darme cuenta de que era el amor de mi vida», explicó Fani.

Cristian le dice todo lo que piensa a Fani

Sin embargo, el hermano de Sofía Suescun tenía una opinión muy diferente y se la quiso decir a la cara a la novia de Christofer: «Yo creo que eso no es verdad porque a una persona que amas no le haces eso», le dijo el hijo de Maite Galdeano. «No tiene nada que ver, si a mi Chris me deja, yo me muero», le respondió Estefanía.

Cristian Suescun en Honduras| Foto: Cuatro.es

«Si en el momento Rubén te dice que si, tú no hubieras llamado a Christofer y te hubieras ido con Rubén», dijo Cristian Suescun a lo que Fani le dijo que eso era mentira que tarde o temprano habría llamado a Christofer cuando se hubiese dado cuenta de la realidad. «Entonces estás diciendo que lo tuyo con Rubén fue un paripé«, le replicó Cristian.

Aunque Fani siguió insistiéndole en que eso no era verdad, el hermano de Sofía Suescun terminó yéndose y dejando a Fani hablando sola. Al final no pudo evitar ponerse a llorar: «Yo sé que esto cuando lo vea Chris lo va a pasar mal. Yo no me perdono lo que le he hecho y que la gente no pare de machacarme y esté todo el rato diciéndome lo mismo me duele», confesó.