El ataque de José Antonio Avilés a Rocío Flores tras romperse su amistad en ‘SV 2020’: «Has venido a limpiar tu imagen»

La amistad entre Albert Barranco, Rocío Flores y José Antonio Avilés saltara por los aires a raíz de un juego de recompensa y de las nominaciones, la tensión entre ellos estalla cada dos por tres. Desde las nominaciones y de que el periodista le asegurase a Flores que el de ‘MYHYV’ solo se acercaba a ella por interés, entre ellos la amistad ya es cosa del pasado. Una y otra vez se habla en Cayo Paloma del mismo tema, terminando los tres discutiendo. «Tienes más posibiidades tú de acercarte a mí por interés que él (Barranco). Lo que pasa es que estás rabioso con Albert y no tienes otra forma de joderle aquí», ha insistido una y otra vez la hija de Antonio David Flores.

Avilés, lejos de intentar calmar las cosas, ha echado más leña al fuego asegurando que «el día que explique por qué fue a un plató a contar lo que contó se sabrán muchas cosas». Entonces Rocío Flores ha insistido en que, si de verdad creía eso desde el primer momento, no entiende la razón por la que se lo ha ocultado si tan amigo suyo era: «No puedo entender que, si tan amigo te consideras, que tengas esta información desde hace dos meses y hayas esperado a tener una pelea con Barranco para soltarlo«.

Avilés durante una de las discusiones en la playa / Telecinco.es

Pero este bucle ha saltado por los aires durante el desarrollo de ‘Conexión Honduras’. Después de que Jordi González hablara con los concursantes en directo, el presentador ha comunicado que se estaba produciendo una gran bronca en la playa entre Avilés y Rocío. Al comunicar con ellos se ha producido el momento más álgido de la pelea: «Aquí has venido tú a limpiar tu imagen porque la tenías muy manchada«, decía entonces el periodista.

Rocío rompe por completo su amistad con Avilés

«He venido aquí a hacer un concurso, no a dar ninguna exclusiva, que sí la querías, pero te ha salido como el culo y la única manera que tienes es ir contra mí diciendo que tengo no sé cuántas caras«, contestaba la aventurera, iniciando una gran pelea en la que Rocío Flores ha manifestado sentirse muy orgullosa tanto de su padre como de su madre: «Yo no tengo nada que arreglar con nadie, tengo la conciencia muy tranquila. Si pretender hacerme daño con mi madre, monta y pedalea. A mi madre la dejas a un lado que no está en el concurso«.

Rocío Flores cansada de la actitud de Avilés / Telecinco.es

Después de este durísimo enfrentamiento, Jordi González, al despedirse de los concursantes, ha querido interesarse por en qué punto estaba la relación entre ambos, preguntando directamente al colaborador de ‘Viva la vida’ si su amistad se ha roto por completo y para siempre: «Sí, pero creo que es algo mutuo». Y así lo ha dicho también Flores de forma más que contundente y clara.

«No voy a volver a tener relación con esta vez que ha intentado hacerme daño. A mí me ha fallado y eso no lo voy a perdonar en la vida. La conclusión es que tengo muchas cosas que ocultar. Le he dicho que si tiene toda la información que tenga el valor que hay que tener y lo plante encima de la mesa. Quiero decir muy claro que soy hija de mi madre y de mi padre y me siento muy orgullosa de los dos. Pero estoy aquí haciendo mi concurso y soy así y no tengo más caras, para bien o para mal», decía la hija de Antonio David.