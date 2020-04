El ataque de Violeta Mangriñán a Adara y Gianmarco: «Me dan asco, lástima y vergüenza»

Violeta Mangriñán ha querido aclarar que no rompió con Fabio pese a que muchos medios se hicieran eco de dicha ruptura, solo que la convivencia está siendo complicada estando tantas horas al día juntos. La influencer ha comenzado su vídeo de la siguiente manera: «En el capitulo de hoy voy a explicar una cosa que me ha pasado, que me pasa a mí y que le pasa a mucha gente, y que no pasa nada. Pero en cualquier caso, parte de lo que voy a hablar es culpa mía, cuando yo tengo la culpa lo digo, y cuando tengo que pedir perdón, lo pido, eso no me hace ser una arrastrada o una o una patética, me hace ser persona, una señorita que es en lo que me estoy convirtiendo porque poco a poco voy a mejor».

Ante todo lo que se ha llegado a decir, deja claro que ella se siente la culpable de todo: «El otro día salió en varios portales digitales y demás que Fabio y yo habíamos roto, a mí me llamaron esa mañana de programas de televisión y como siempre dije que estaba todo genial. La culpa de esto es mía y la culpa de que los portales digitales hayan hablado y especulado es mía porque soy una persona muy impulsiva, ya me conocéis los que me seguís, entonces cuando peleo, estoy enfadada y tal, pues soy un polvorín y ya está, y hasta que me calmo pues se puede liar la de Dios. Yo soy de las que prende fuego a todo y luego se arrepiente».

Violeta Mangriñán hablando de su relación con Fabio/ Foto: Mtmad

Y es que para ella es muy normal discutir, algo sano en una relación, haciendo saber que ella lo soluciona siempre porque dice que si hay amor se puede con todo: «Creo que en todas las parejas hay discusiones, y si realmente las dos personas se quieren y el amor es puro, es amor de verdad, las cosas se hablan y se solucionan. Yo peleo con Fabio un montón, tampoco es que estemos todo el día, pero es normal porque además convivimos. Pero como todas las parejas del mundo, tenemos reconciliaciones. Nosotros en nuestra vida normal no paramos de hacer cosas en todo el día y nos vemos en casa por la noche mayormente, pero ahora estando 24 horas juntos, todo el día encerrados desde hace semanas, todo se magnifica y se acrecienta. Yo soy peleona, me gusta discutir».

Sin quitar hierro al asunto, ha dejado claro que sí que discutió con su novio, sin embargo, ella no va vendiendo su pelea como hacen otros rostros conocidos, y ha añadido: «Y sí, yo pelee con Fabio, le dije que se pirara de casa, la cosa se fue de madre, le mandé a tomar por saco, y le dejé de seguir. En las parejas reales pasan esas cosas. Lo normal es que cuando una pareja pelea hable las cosas, y si el amor es de verdad se soluciona. Lo que no es normal son las peleas, reconciliaciones, poli-Deluxe, luego portada, que esto no va por Sofía y por Kiko, va por la pareja esta friki que se reían de Fabio y de mí y que nos imitaban haciendo la comida hace unos días». Dejando todo muy claro, no ha mencionado a las personas a las que se refiere, pero está claro que lo dice por Adara y Gianmarco.

Violeta Mangriñán pone de vuelta y media a Adara y Gianamarco/ Foto: Mtmad

Lástima y vergüenza

No contenta con eso, ha seguido diciendo: «Ahora me dirán que no me ofrecen portadas, pues perdona, a mí eso me da vergüenza ajena, me da repugnancia y me parece lo más friki que hay. Yo, si quiero de verdad a mi pareja y las cosas están bien, las soluciono. No voy a decir nombres porque me dan asco, más que asco es lástima y vergüenza».